Foxy Voxel annonce une mise à jour gratuite avec chevaux et commerce automatique. Le DLC The Champion’s Inn ouvrira une autre façon de gérer sa colonie début 2027.

Going Medieval : les chevaux seront gratuits en 2027, avec une auberge en DLC

Les chevaux arriveront dans Going Medieval sur PC sans achat de DLC supplémentaire. Foxy Voxel l’a annoncé le 23 novembre, en même temps que The Champion’s Inn, une extension consacrée à la gestion d’une auberge. Les deux livraisons sont prévues au premier trimestre 2027, sans jour précis pour l’instant.

L’annonce officielle du studio sépare clairement les contenus : les chevaux appartiennent à la mise à jour gratuite destinée aux propriétaires du jeu de base. L’équipe prépare aussi un système de commerce automatique, avec des règles pour limiter les interventions manuelles.

Accueillir des visiteurs plutôt que simplement survivre

The Champion’s Inn proposera un scénario où trois colons restaurent une ancienne taverne. Il faudra accueillir les visiteurs, les nourrir, les loger et répondre à leurs attentes. Des mariages, célébrations et autres événements sont prévus.

Le DLC ajoutera des terrains de tournois pour les combats de mêlée, le tir à l’arc et les joutes. Ses nouvelles constructions et ses objectifs d’auberge pourront aussi être utilisés dans les scénarios ordinaires et personnalisés : le contenu ne sera pas enfermé dans son seul scénario de départ.

Un lancement prévu au premier trimestre

Le studio indique que le développement continue et que certaines fonctions peuvent évoluer. L’annonce ne précise pas encore comment les chevaux seront acquis ou utilisés. Les usages précis des montures restent à présenter dans de prochains billets de développement.

La fiche du jeu de base confirme une expérience solo, une interface française et la présence du Workshop Steam. Si seuls les chevaux et le commerce automatique vous intéressent, inutile de choisir le DLC pour ces fonctions : elles sont annoncées dans la mise à jour gratuite.