God of War Laufey est repoussé au 20 mai 2027 sur PS5

God of War Laufey sortira le 20 mai 2027 sur PS5, a annoncé Santa Monica Studio le 4 novembre. Le jeu était attendu le 16 février. Le report décale d’environ trois mois cette aventure consacrée à Faye.

Le studio prend plus de temps pour les finitions

Santa Monica Studio dit vouloir consacrer le délai supplémentaire à peaufiner le jeu. Le message ne précise pas quelles parties demandent encore du travail. Sony situe également la sortie au premier trimestre de son prochain exercice dans sa présentation financière, ce qui correspond à la nouvelle date annoncée par le studio.

Pourquoi certaines précommandes indiquent encore février

L’annonce des précommandes sur le PlayStation Blog et certaines fiches ont été publiées avec la date du 16 février. Si une boutique affiche encore cette date, le communiqué du studio est la référence pour la sortie du jeu. Pour la livraison ou le statut d’une commande déjà passée, vérifiez la fiche ou la confirmation de votre revendeur. Santa Monica Studio n’annonce pas de nouvelle procédure de précommande dans son message.

Sources : annonce de Santa Monica Studio, présentation Sony et annonce initiale des éditions.

Visuel : Sony Interactive Entertainment / Santa Monica Studio.