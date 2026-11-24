L’actrice de God of War Ragnarök retrouvera le même personnage en prises de vues réelles. Prime Video prépare deux saisons, sans date de diffusion annoncée.

God of War : Deborah Ann Woll reprend Faye dans la série avec Dave Bautista en Kratos

Image : illustration.

Faye change de format, mais garde son interprète. Deborah Ann Woll, qui joue l’épouse de Kratos dans God of War Ragnarök, reprendra le personnage dans l’adaptation en prises de vues réelles de Prime Video. Elle rejoint une distribution menée par Dave Bautista en Kratos et Callum Vinson dans le rôle d’Atreus.

L’information de casting a été révélée le 23 novembre par Deadline et est également rapportée dans le point casting de TVLine. Pour les joueurs, c’est une continuité très concrète entre le jeu et la série : le rôle de Faye ne passe pas à une nouvelle comédienne.

Un personnage absent au départ, mais au centre du voyage

Le synopsis officiel publié par Amazon reprend le point de départ du récit nordique : Kratos et son fils entreprennent un voyage pour disperser les cendres de Faye, leur épouse et mère. Le père cherche à apprendre à Atreus à devenir un meilleur dieu, tandis que l’enfant pousse son père à se comporter davantage en humain.

La mort de Faye lance donc l’histoire, mais son influence demeure au cœur du parcours des deux personnages. Cela donne du poids au choix de son interprète sans révéler les secrets que les jeux réservent sur son identité et ses intentions. Le casting annoncé ne permet pas encore de déduire le nombre de scènes dans lesquelles elle apparaîtra ou leur forme exacte.

Deborah Ann Woll est aussi connue pour Karen Page dans Daredevil et Daredevil: Born Again, ainsi que pour Jessica dans True Blood. Son retour en Faye s’ajoute à un autre lien avec les jeux : Alastair Duncan, qui prête sa voix à Mimir, figure également dans la distribution de la série au même rôle.

Amazon confirme une commande de deux saisons et confie la direction de la série à Ronald D. Moore, connu pour Battlestar Galactica et Outlander. Sony Pictures Television et Amazon MGM Studios produisent l’adaptation avec PlayStation Productions et Tall Ship Productions.

Autour du duo Kratos-Atreus, la distribution annoncée comprend notamment Mandy Patinkin en Odin, Ólafur Darri Ólafsson en Thor, Ed Skrein en Baldur et Teresa Palmer en Sif. Ces rôles situent le projet dans l’univers nordique des jeux, plutôt que dans les premières aventures grecques du personnage.

Cette série reste un projet distinct de God of War Laufey, le jeu consacré à Faye et repoussé au 20 mai 2027 sur PS5. La date du jeu ne vaut pas calendrier pour l’adaptation télévisée.

Aucune date de première diffusion n’est annoncée dans les informations officielles consultées. Le retour de Woll confirme une interprète, pas l’arrivée imminente des épisodes sur Prime Video. Il faudra donc attendre une annonce de calendrier avant de fixer un rendez-vous pour la série.