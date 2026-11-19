Goat Simulator 3 ouvre un parc d’attractions à ses chèvres le 19 novembre avec Ticket to Dizzyworld. Cette troisième grande extension ajoute un terrain de jeu inédit, des manèges et la possibilité de fabriquer des montagnes russes. Elle nécessite le jeu de base : ce n’est ni un nouvel épisode autonome, ni un cadeau automatiquement offert aux joueurs.

Un parc d’attractions à détourner plutôt qu’à gérer

Le communiqué de Coffee Stain décrit un espace où l’on peut prendre place dans les attractions, perturber les visiteurs et expérimenter avec de nouveaux équipements. L’idée reste celle d’un bac à sable comique : provoquer des situations absurdes et voir comment le monde réagit.

La construction de montagnes russes est l’une des nouveautés annoncées. Les autos tamponneuses et les jeux de fête foraine donnent aussi de nouvelles occasions d’utiliser la physique du jeu. Des jetons Dizzy sont disséminés dans le parc et servent à obtenir des récompenses.

La bande-annonce officielle présente l’ambiance de ce nouveau terrain de jeu :

Ce que l’extension ajoute, et ce qu’il faut déjà posséder

Élément Ce qui est annoncé Nouveau terrain Un parc d’attractions à explorer Activités Manèges en vue subjective, autos tamponneuses et construction de montagnes russes Progression Jetons à échanger contre des récompenses Contenu supplémentaire Chèvres, équipements et succès Condition Goat Simulator 3 est nécessaire ; vérifier la version et la boutique utilisées

PC, PlayStation et Xbox sont concernés, pas encore la Switch 2

Les plateformes annoncées pour ce 19 novembre sont le PC, la PS5, la PS4, les Xbox Series X|S et la Xbox One. L’éditeur mentionne aussi un projet de sortie sur Nintendo Switch 2, sans donner de date dans cette annonce. Il ne faut donc pas confondre une version prévue et un téléchargement disponible sur cette console.

Sur PC, la fiche de l’extension confirme le besoin de posséder le jeu de base. Elle indique une interface et des sous-titres en français, mais pas de doublage français. Le lancement se fait dans la journée : au moment de notre vérification, Steam annonçait encore un déverrouillage à venir, et non une disponibilité depuis minuit.

Repérez votre édition de Goat Simulator 3. Regardez la plateforme et la bibliothèque où vous possédez réellement le jeu. Vérifiez la mention Ticket to Dizzyworld. Un pack d’équipements ou une autre extension ne donne pas automatiquement accès au parc. Lisez le prix et le contenu affichés sur votre boutique française. Un prix étranger ou celui d’un pack comprenant plusieurs contenus ne décrit pas forcément le DLC seul. Contrôlez les conditions du multijoueur si vous prévoyez de jouer à plusieurs : la possession du jeu, de l’extension et l’accès au service en ligne doivent être vérifiés selon la plateforme.

Le parc donne une nouvelle direction aux expérimentations des joueurs déjà séduits par Goat Simulator 3. Pour les autres, la bande-annonce permet surtout de comprendre le ton : on vient ici détourner des attractions et tester des interactions improbables, plutôt que construire méthodiquement une entreprise de loisirs.