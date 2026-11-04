GitHub Copilot arrive dans JetBrains Air : les tâches cloud utilisent votre abonnement existant

L’intégration ouvre des tâches locales et distantes dans Air. Le cloud demande Air Teams, et sa consommation Copilot reste suivie séparément des crédits JetBrains.

Les développeurs qui utilisent JetBrains Air peuvent désormais y choisir GitHub Copilot pour confier des tâches de programmation à un agent. L’intégration, annoncée le 3 novembre, fonctionne dans l’environnement de développement et dans le cloud. Un détail mérite l’attention des abonnés : les tâches Copilot utilisent leur formule GitHub, pas les crédits IA de JetBrains.

Dans son annonce officielle, GitHub décrit une intégration fondée sur Agent Client Protocol. Air sert à lancer et suivre le travail, puis à examiner les changements avec le contexte du projet. L’arrivée ne remplace pas automatiquement le plugin Copilot déjà utilisé dans les outils JetBrains : les deux parcours coexistent.

Le travail local et le cloud ne demandent pas les mêmes accès

Pour une tâche locale, le parcours présenté consiste à installer Air dans son outil JetBrains, choisir Copilot et connecter son compte. Le travail cloud demande en plus une organisation équipée d’Air Teams, un abonnement GitHub Copilot et l’activation par son administrateur.

Cette distinction évite une confusion : posséder Copilot ne suffit pas à débloquer toutes les fonctions cloud d’Air dans n’importe quel compte. Le compte de l’agent et l’environnement qui accueille son travail sont deux conditions distinctes.

Les modifications peuvent être examinées avant de rejoindre votre projet

GitHub indique que les tâches distantes s’exécutent dans un conteneur sur une nouvelle machine virtuelle. L’agent peut construire le projet, lancer des tests et installer les paquets nécessaires sans modifier directement l’environnement local du développeur. L’état n’est pas conservé entre ces tâches.

Ce fonctionnement sépare l’exécution de l’examen du résultat. Il ne dispense pas de relire le code proposé : un test qui passe ne garantit ni la pertinence de chaque changement, ni l’absence de régression dans un usage non couvert.

La gestion des dépenses demande aussi de regarder du côté du bon service. GitHub précise que les statistiques d’Air n’intègrent pas l’usage Copilot et que l’administrateur ne peut pas fixer de plafond de dépenses Copilot depuis Air. Pour une équipe, le suivi de l’activité et celui de la consommation ne se trouvent donc pas forcément au même endroit.