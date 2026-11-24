Un prompt peut devenir un rendez-vous quotidien dans Gemini. Création, changement d’heure, pause : voici la méthode et ses limites.

Gemini : programmez votre résumé du matin sans refaire la même demande

Image de couverture : illustration.

Vous demandez chaque matin les mêmes informations à Gemini ? Une programmation permet de transformer cette demande en rendez-vous récurrent. Le principe est utile pour un petit briefing ou un exercice régulier, à condition de définir clairement le résultat attendu. Voici la méthode pour les programmations dans les discussions classiques.

Commencez par une demande qui se vérifie facilement

Par exemple : « Du lundi au vendredi à 7 h 15, prépare un récapitulatif en cinq points des annonces de jeux vidéo de la veille. Distingue les dates officielles des rumeurs, donne les liens et ne reprends pas les promotions. » Vous fixez ainsi le rythme, le périmètre et le format. Un simple « donne-moi les nouveautés » serait beaucoup plus difficile à évaluer.

Pour un usage sans actualité : « Chaque mercredi à 19 h, propose-moi cinq questions de vocabulaire italien pour débutant. Cache les réponses jusqu’à ce que je te réponde. » Ce second exemple évite de dépendre de l’accès à des données personnelles.

Créer la programmation puis changer son heure

Selon l’aide française de Google, l’accès arrive progressivement sur les comptes personnels. L’Historique doit être activé et dix programmations peuvent rester actives. L’absence de la fonction ne prouve donc pas un problème de téléphone.

Sur gemini.google.com, envoyez votre demande avec l’heure et la fréquence. Vérifiez le résumé de programmation renvoyé par Gemini. Pour la modifier, ouvrez « Planifié », sélectionnez-la, corrigez le formulaire et enregistrez. Vous pouvez aussi demander le changement dans sa discussion.

Une modification précise serait : « Décale ce récapitulatif à 8 h 30, uniquement le samedi. Conserve les cinq points et les liens. » Relisez ensuite la programmation : changer l’heure ne devrait pas vous faire perdre le filtre qui rendait le briefing utile.

Mettre en pause, supprimer ou comprendre une absence de notification

Dans « Planifié », le menu « Plus » propose pause, reprise et suppression. Sur mobile, les réponses donnent lieu à des notifications selon les autorisations de l’app ; sur le Web, la discussion apparaît non lue. Vérifiez donc aussi la conversation avant de conclure que rien n’a été produit.

Avant des vacances, mettre en pause permet de conserver une demande déjà affinée. Supprimer est plus adapté à une programmation devenue inutile. Garder seulement celles que vous consultez aide aussi à ne pas transformer cette fonction en série de notifications ignorées.

Un récapitulatif régulier, pas une alerte à la seconde

Google prépare le contenu en amont : il ne faut pas attendre une veille instantanée. Les informations d’une autre application nécessitent également sa connexion à Gemini. Pour commencer, un sujet public est plus simple qu’un briefing mêlant e-mails, agenda et documents.

Enfin, ne confondez pas ces programmations classiques avec les programmations des tâches agents : cette autre fonction est annoncée hors Espace économique européen, y compris avec Pro ou Ultra. Le présent guide ne promet donc pas de surveillance automatique de votre boîte Gmail en France.