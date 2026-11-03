Google préparerait un minuteur parental pour Gemini. La fonction reste en développement et les comptes supervisés demeurent exclus en France.

Gemini préparerait une limite de temps quotidienne pour les enfants, réglable par les parents

Google travaillerait sur une limite quotidienne propre à Gemini pour les comptes supervisés. Des textes découverts dans l’application prévoient d’avertir l’enfant lorsque le temps accordé par son parent est écoulé, puis d’indiquer quand l’assistant redeviendra accessible.

Le dispositif a été repéré le 2 novembre par Android Authority dans la version 17.72.13 de l’application Google. Il n’est pas annoncé comme disponible. Et pour les familles françaises, une autre restriction précède encore la question du minuteur.

Un écran de blocage une fois le temps écoulé

Les messages découverts couvrent plusieurs situations : un parent fixe une durée, la modifie ou la désactive. Lorsque le quota quotidien est atteint, l’écran envisagé indiquerait l’heure de reprise ou, à défaut, inviterait à attendre la réinitialisation. Un bouton permettrait de fermer l’application.

Le détail encore inconnu est décisif : ce temps serait-il compté seulement dans l’application Gemini, ou aussi lorsque l’assistant est ouvert autrement ? Le média ne peut pas établir si les accès par superposition ou les intégrations dans d’autres applications seraient inclus. L’interface de réglage du côté du parent n’est pas davantage documentée.

Un minuteur propre au service aurait surtout un intérêt s’il couvre les différentes façons de l’utiliser. Sinon, limiter une application ne décrit qu’une partie de l’usage.

En France, les comptes supervisés restent exclus

La documentation officielle de Google précise que les applications Gemini ne sont pas disponibles pour les comptes supervisés dans l’Espace économique européen, au Royaume-Uni et en Suisse. La France est donc concernée par cette exclusion actuelle. La découverte d’un futur réglage ne constitue pas une annonce d’ouverture dans ces territoires.

Dans les régions prises en charge, Google décrit déjà la possibilité d’autoriser ou de désactiver Gemini avec Family Link. Le développement repéré ajouterait une gestion du temps à ce contrôle d’accès. Aucun calendrier public ne permet encore de savoir quand, et dans quels pays, cette étape sera franchie.