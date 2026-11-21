Gemini : gardez vos discussions sans les donner à l’entraînement de l’IA

Vous voulez retrouver vos conversations avec Gemini sans autoriser leur utilisation pour entraîner l’IA ? Les deux choix sont désormais distincts dans les réglages. Garder l’historique ne vous oblige donc plus à donner la même réponse concernant l’entraînement. Il faut toutefois choisir le bon interrupteur : couper tout l’historique et refuser la réutilisation de son contenu produisent des effets différents.

La distinction est utile si vous reprenez régulièrement un itinéraire ou une explication commencée la veille. Vous pouvez vouloir retrouver ce fil sans contribuer à l’entraînement des futurs modèles. Ce choix ne rend pas vos échanges invisibles à Google et ne supprime pas automatiquement les informations déjà traitées.

Le réglage à modifier sans effacer vos conversations

La méthode française documentée par Google passe par les réglages de l’historique. Sur ordinateur, le chemin est Paramètres et aide, puis Historique.

Connectez-vous avec le compte utilisé pour discuter avec Gemini. Ouvrez votre historique Gemini. Laissez l’historique actif si vous souhaitez conserver vos prochaines conversations. Dans les réglages concernant l’entraînement, désactivez la commande portant sur le contenu des discussions, texte et fichiers importés compris. Vérifiez séparément la commande des enregistrements audio, vidéos et partages d’écran de Gemini Live.

La présentation peut varier selon le compte. Si la commande séparée manque, ne supposez pas qu’elle est déjà désactivée. Cette méthode concerne les comptes personnels ; les comptes professionnels ou scolaires peuvent dépendre de leur administrateur.

Conserver, entraîner et supprimer : trois décisions différentes

Pour faire le bon choix, séparez vos besoins. Voulez-vous relire cette discussion ? C’est une question d’historique. Acceptez-vous que les prochains échanges servent à entraîner les modèles ? C’est la commande de réutilisation. Voulez-vous retirer une ancienne conversation ? Il faut alors utiliser les fonctions de suppression.

Un exemple : vous préparez un voyage avec Gemini puis revenez sur la conversation pour modifier les dates. Conserver le fil évite de tout ressaisir. Refuser l’entraînement répond à un autre objectif, lié à l’utilisation ultérieure de vos demandes. Vous pouvez donc souhaiter le premier sans accepter le second.

Google décrit l’effet de la désactivation sur les futures discussions. Il ne faut pas y voir une possibilité de retirer rétroactivement des informations d’un modèle déjà entraîné.

Le guide de confidentialité Gemini distingue les enregistrements Live du reste des échanges. Désactiver leur utilisation ne règle pas à lui seul le sort des textes et transcriptions. Pour comprendre ce que vous autorisez, contrôlez les deux commandes.

Autre cas à connaître : envoyer un commentaire à Google peut transmettre des données associées à la conversation pour examen et amélioration du service. Avant de signaler une réponse, vérifiez donc ce que contient l’échange joint au retour, surtout si vous avez importé un document personnel.

Entraînement désactivé ne signifie pas conservation désactivée. Google continue de traiter les échanges pour répondre et protéger le service. L’historique coupé et les conversations temporaires peuvent encore être conservés environ deux mois. Certains échanges déjà examinés peuvent être gardés séparément jusqu’à trois ans.

Le geste utile consiste à régler précisément ce que vous souhaitez autoriser. Pour un document sensible, mieux vaut également se demander si Gemini a besoin de la totalité du fichier : enlever des noms ou des informations inutiles avant l’envoi reste une décision distincte, que le nouvel interrupteur ne prend pas à votre place.