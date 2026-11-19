Gemini arrive sur les petits Android : votre téléphone avec 2 Go de RAM est-il compatible ?

Les téléphones Android Go dotés d’au moins 2 Go de mémoire vive peuvent désormais accueillir Gemini Go. Google a annoncé le 18 novembre une ouverture de son assistant aux appareils moins puissants, jusque-là tenus à l’écart. Il ne suffit pourtant pas de chercher une nouvelle icône : l’aide française décrit une intégration dans l’application Recherche Google, avec un déploiement progressif. Voici comment savoir si votre téléphone peut en profiter.

Ce qui change pour un téléphone d’entrée de gamme

Dans son annonce consacrée aux appareils à mémoire réduite, Google explique avoir remanié l’application pour ces configurations. L’objectif est d’ouvrir une expérience conversationnelle à des utilisateurs qui disposaient surtout de commandes vocales simples. Cela peut intéresser ceux qui gardent un mobile peu coûteux pour téléphoner, échanger des messages ou consulter Internet.

Google évoque notamment la conversation avec Gemini Live dans plus de 45 langues, l’utilisation de la caméra pour comprendre ou traduire des notes et la création d’images. Cette présentation générale ne signifie pas que chaque fonction sera immédiatement identique sur tous les appareils. Pour commencer, les conditions et la procédure de Gemini Go sont les repères les plus utiles.

Les conditions à vérifier avant de chercher Gemini

Point à vérifier Condition ou limite Système Un appareil Android Go éligible Mémoire vive Au moins 2 Go de RAM Compte Un compte Google ayant accès aux applications Gemini ; accès professionnel ou scolaire selon le compte Installation Gemini Go est disponible dans Recherche Google sur Android Go Disponibilité Déploiement progressif, dans les pays et langues où Gemini est proposé

Les 2 Go désignent la mémoire vive, et non l’espace libre destiné aux photos. Supprimer des vidéos pour libérer 2 Go de stockage ne rend donc pas éligible un téléphone qui manque de RAM. Inversement, un Android classique avec 2 Go ne devient pas automatiquement un appareil Android Go : vérifiez l’édition du système dans les informations de votre téléphone.

La procédure Google en français indique de mettre à jour Recherche Google, puis d’utiliser le raccourci de l’assistant.

Ouvrez Google Play sur votre appareil Android Go. Recherchez « Google » ou « Recherche Google ». Vérifiez qu’il s’agit de l’application de Google. Touchez « Mettre à jour » si le bouton apparaît. Si Google Play affiche « Ouvrir », l’application est déjà à jour selon la boutique. Essayez un appui prolongé sur le bouton Accueil. Sur les modèles compatibles, l’appui prolongé sur Marche/Arrêt peut aussi lancer la conversation.

Si l’ancien assistant apparaît encore, l’absence de Gemini n’est pas nécessairement une panne. Le déploiement n’atteint pas tous les appareils simultanément. Évitez d’installer une copie proposée par un site inconnu pour forcer l’accès.

Par quoi commencer pour voir si cela vous aide vraiment ?

Commencez par une demande simple et vérifiable : demander une alarme, préparer un message avant de l’envoyer ou obtenir une explication sur un document. Relisez toujours le destinataire et le texte avant de valider une action. Une réponse plus naturelle ne garantit pas qu’elle soit exacte.

Pour le public français, l’intérêt est surtout de prolonger l’utilité d’un appareil modeste sans supposer qu’il faut acheter un haut de gamme. Il faut néanmoins distinguer l’éligibilité annoncée de l’accès réellement présent sur son téléphone : la présence de Gemini Go après la mise à jour reste le test décisif.