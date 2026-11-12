Gemini arrive dans Apple CarPlay : ce qu’il faut faire sur votre iPhone avant de partir

Google a lancé le 11 novembre le déploiement de Gemini Live dans Apple CarPlay. L’assistant se lance depuis l’écran de la voiture. Pour qu’il soit prêt à votre prochain trajet, Google demande de faire un premier essai dans l’application Gemini sur votre iPhone.

Le premier essai se fait sur l’iPhone

D’après les instructions de Google, il faut mettre l’application Gemini à jour, autoriser son accès au microphone et lancer Gemini Live au moins une fois sur le téléphone. Connectez ensuite l’iPhone à CarPlay et cherchez l’icône Gemini sur l’écran de la voiture. Depuis l’application, vous pouvez démarrer une conversation ou reprendre un échange récent.

Si l’icône manque, vérifiez ces trois points à l’arrêt et reconnectez l’iPhone. Google parle d’un déploiement mondial dans les langues prises en charge par Gemini Live. Une annonce de déploiement indique que la distribution commence, et le moyen de vérifier votre accès reste l’apparition de l’application sur votre propre écran CarPlay.

Ce que vous pouvez reprendre après le trajet

Google donne comme exemples la préparation d’une réunion, la consultation de son calendrier ou la synthèse de courriels. Une demande liée à vos données dépend des services auxquels Gemini a accès. Commencez par une question simple pour vérifier que le micro et la conversation fonctionnent, puis essayez une demande liée à votre compte.

Les échanges CarPlay se synchronisent avec l’application Gemini sur l’iPhone. Vous pouvez donc reprendre un brouillon ou relire un résumé après vous être garé. Le point de départ reste l’icône Gemini dans CarPlay, que vous pouvez ouvrir avant de prendre la route.

Visuel CarPlay issu de la médiathèque Menow.