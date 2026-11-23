Une fonction en préparation permettrait de retirer une conversation de la liste principale, puis de la retrouver dans un filtre dédié. Elle servirait à ranger l’historique, pas à effacer les échanges.

Gemini pourrait bientôt permettre d’archiver une conversation au lieu de la supprimer. L’idée est de faire disparaître un échange de la liste principale tout en le conservant à portée de main. L’interface a été repérée et activée manuellement par Android Authority ; Google n’a pas encore annoncé sa mise à disposition.

Dans son enquête publiée le 23 novembre, le site décrit un bouton d’archivage découvert dans la version 17.78.13.sa.arm64 de l’application Google. Un appui prolongé sur une discussion ferait apparaître cette possibilité. Un filtre dans la barre latérale permettrait ensuite d’afficher les conversations archivées.

Garder une réponse utile sans encombrer la liste

Ce fonctionnement répond à un problème simple : toutes les discussions ne méritent pas la même place dans l’historique. Une recherche importante que l’on consulte régulièrement peut côtoyer une question ponctuelle sur une recette ou un trajet. Supprimer cette dernière allège la liste, mais empêche de retrouver facilement son contenu depuis l’historique.

Avec un archivage, l’utilisateur pourrait ranger les échanges terminés sans avoir à décider immédiatement qu’ils ne serviront plus. Le filtre prévu donnerait accès à cette seconde liste, distincte des conversations que l’on souhaite garder visibles au quotidien.

Archiver ne veut toutefois pas dire effacer. Cacher une discussion de la vue principale ne permet pas de conclure qu’elle est supprimée du compte, que sa durée de conservation change ou que son contenu n’est plus utilisé selon les paramètres applicables. La découverte ne détaille pas de modification de ces règles.

Un futur outil de rangement, encore sans calendrier

Pour l’archivage lui-même, les éléments observés montrent un parcours plus précis. Ils ne constituent cependant pas une annonce de lancement : Google peut encore modifier cette présentation. Aucun calendrier français ni condition d’accès définitive n’est confirmé. En attendant, il ne faut pas supprimer une discussion que l’on souhaite conserver en pensant pouvoir la retrouver plus tard dans ces futures archives.