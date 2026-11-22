Gemini intègre son appareil photo à la discussion sur Android. Le changement est observé en stable et bêta, avec une différence selon le point d’entrée.

Prendre une photo pour interroger Gemini ne passe plus systématiquement par un appareil photo en plein écran. Une nouvelle interface s’ouvre directement dans la conversation, dans un panneau que l’on peut agrandir. Ce changement a été observé sur Android par 9to5Google le 21 novembre, dans les versions stable et bêta. Son déploiement sur tous les comptes français n’est pas établi.

La prise de photo existait déjà. La nouveauté porte sur la manière de l’insérer dans un échange : le cadrage se fait dans la continuité de la discussion, au lieu d’occuper immédiatement tout l’écran.

Un panneau qui s’agrandit au lieu d’un écran séparé

Les captures avant/après publiées par 9to5Google montrent la caméra accessible depuis le bouton « + » de la zone de saisie, sur l’accueil ou dans une conversation. Le panneau peut être tiré vers le haut. Un menu à trois points rassemble le flash et le passage à la caméra avant ; un glissement vers le bas permet de refermer l’ensemble.

Le média indique un déploiement dans les versions 17.76 et suivantes de l’application Google, en stable comme en bêta, après une arrivée antérieure sur iOS. Il relève toutefois une différence importante : lancer la caméra depuis la superposition de l’assistant conserve l’ancienne présentation en plein écran. Deux interfaces différentes sur le même téléphone ne signifient donc pas nécessairement que la mise à jour a échoué.

Photographier pour poser une question, pas seulement pour générer une image

Le guide français de Gemini sur mobile décrit déjà la possibilité de photographier ce qui se trouve autour de soi, puis de poser une question sur l’image. Par exemple, on peut demander une explication d’un texte photographié ou préciser quelle partie d’un objet attire son attention. Ce sont des demandes d’analyse : elles ne doivent pas être confondues avec la génération d’une nouvelle image.

Google rappelle que les réponses peuvent contenir des erreurs. Une interface plus fluide ne prouve aucun progrès de reconnaissance, de traduction ou de raisonnement : les observations publiées portent ici sur l’appareil photo et ses commandes.

L’accès à l’appareil photo se gère dans les autorisations Google

Sur Android, Gemini s’appuie sur l’application Google. Le guide de confidentialité officiel explique que l’accès au microphone, à l’appareil photo et aux autres fonctions du téléphone dépend de ses autorisations. Ce point peut aider à comprendre pourquoi la caméra ne s’ouvre pas, indépendamment de la nouvelle présentation.

L’image envoyée devient par ailleurs une donnée fournie au service. Google indique employer notamment la technologie Lens pour comprendre les images et lire leur texte. Avant de photographier un document, le détail à surveiller reste ainsi ce qu’il contient et ce que l’on transmet, même lorsque la prise de vue ne quitte plus visuellement la conversation.