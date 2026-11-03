Un rapport chinois évoque de nouveaux coûts à la hausse sur les GeForce RTX 50 en novembre. La RTX 5080 serait particulièrement concernée.

GeForce RTX 50 : de nouvelles hausses de prix se dessinent en Chine, surtout sur la RTX 5080

Les RTX 50 pourraient subir une nouvelle hausse de leurs tarifs de distribution en Chine dès novembre. Un rapport de ChannelGate, repris le 3 novembre par Wccftech, évoque des ajustements chez plusieurs fabricants, avec des écarts particulièrement élevés sur le haut de gamme.

Il s’agit de coûts dans la filière chinoise, pas d’une nouvelle grille de prix Nvidia pour la France. Cette distinction évite de transformer des montants convertis en dollars en hausses prétendument promises aux boutiques françaises.

La RTX 5080 figure parmi les modèles les plus touchés

Le rapport attribue à Colorful les augmentations suivantes, par rapport aux coûts précédents :

RTX 5080 : de 2 500 à 2 800 yuans supplémentaires.

de 2 500 à 2 800 yuans supplémentaires. RTX 5070 Ti : 1 000 yuans.

1 000 yuans. RTX 5070 : de 600 à 900 yuans.

de 600 à 900 yuans. RTX 5060 : de 150 à 200 yuans.

Les chiffres ont également été relayés par Harukaze5719, avec des captures des publications chinoises. Les informations concernant Galax évoquent, elles, un ajustement possible dans la semaine. Ce ne sont donc pas nécessairement des hausses déjà appliquées partout.

Un signal de coût supplémentaire, sans tarif français établi

Cette information complète le rapport sur les fournisseurs qui remettraient les RTX 3060 et 3050 en avant. Le premier concernait les références recommandées aux distributeurs ; le nouveau détaille des montants annoncés dans la filière RTX 50.

Pour un acheteur français, ces chiffres ne permettent ni de calculer le prix futur d’une carte, ni de dater un changement en magasin. Entre le fabricant et le prix TTC interviennent notamment les stocks du revendeur, le modèle exact et les conditions de distribution. Le signal à retenir est une pression supplémentaire sur les coûts rapportés en Chine, plutôt qu’une hausse uniforme de toutes les GeForce.