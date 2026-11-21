Gboard efface trop vite vos textes copiés ? La bêta permet de les garder 24 heures

Une adresse copiée le matin peut disparaître du presse-papiers avant que vous en ayez de nouveau besoin. Gboard teste un réglage pour conserver cet historique jusqu’à 24 heures, au lieu d’une heure par défaut. L’option a été observée dans la bêta 18.8.0 du clavier Google ; sa présence sur tous les téléphones français n’est pas confirmée.

Choisir la durée sans épingler chaque texte

Le nouveau sélecteur propose 1, 2, 3, 6, 12, 18 ou 24 heures. Il concerne les éléments temporaires : vous choisissez combien de temps Gboard les conserve. Un bouton permet de revenir à la durée par défaut. Les textes épinglés gardent leur fonctionnement séparé et restent enregistrés jusqu’à leur suppression manuelle.

Cette différence répond à deux usages. Une adresse à réutiliser durant la journée peut rester dans l’historique temporaire. Une formule que vous recopiez régulièrement se prête davantage à l’épinglage. Allonger le délai ne transforme pas pour autant le clavier en sauvegarde de documents.

Capture : AssembleDebug / Android Authority.

Où chercher ce réglage sur votre téléphone

Ouvrez une application permettant d’écrire, puis faites apparaître Gboard. Entrez dans les paramètres du clavier avec la roue dentée. Ouvrez la rubrique Presse-papiers et cherchez le réglage de durée de conservation de l’historique. S’il est présent, choisissez le délai adapté à votre usage. Le libellé français peut varier selon la version distribuée.

Si le sélecteur manque, inutile de chercher un réglage caché du téléphone : l’observation concerne une bêta, dont la distribution peut être progressive. Le numéro de version, seul, ne garantit pas l’activation d’une option sur chaque compte.

La méthode déjà disponible pour conserver une information

Google explique dans son aide sur le presse-papiers Gboard comment garder un texte accessible : affichez le clavier, ouvrez le presse-papiers, maintenez l’élément voulu et choisissez Épingler. Vous pourrez ensuite toucher cet élément pour le coller dans un champ de saisie.

C’est une solution utile dès maintenant si vous devez réutiliser une adresse ou une référence. Pensez toutefois à retirer les éléments devenus inutiles. Avec une conservation plus longue, les informations copiées restent également consultables plus longtemps dans le clavier : choisissez 24 heures pour un besoin réel plutôt que systématiquement.