Gboard teste deux façons de coller un texte : conserver sa mise en forme ou repartir en texte brut. Voici ce que les captures prouvent et ce qui reste limité.

Gboard : ce nouveau bouton pourrait éviter de refaire la mise en forme de vos messages

Image : illustration.

Vous copiez un passage avec des mots en gras, puis vous devez refaire sa présentation dans votre message. Gboard prépare un choix plus direct entre texte formaté et texte brut. La nouveauté a été activée dans une version bêta du clavier Google ; elle ne constitue pas encore une fonction annoncée pour tous les smartphones français.

Deux boutons pour choisir ce que vous collez

Dans son observation publiée le 20 novembre, Android Authority montre deux raccourcis dans la barre du clavier. L’un conserve la présentation du dernier texte copié, l’autre la retire. Le média a activé cette interface dans Gboard 18.8.0.10 bêta : ses captures constituent la preuve du test, pas celle d’un déploiement général.

Le fonctionnement observé comporte une restriction : la conservation de la mise en forme concerne le dernier texte copié, pas les anciens éléments de l’historique. Google peut encore modifier le dispositif ou ne pas le distribuer. Aucun calendrier français n’est établi dans cette découverte.

Prenons un exemple : vous préparez un message associatif dans lequel l’heure du rendez-vous doit ressortir. Préserver le gras déjà présent dans votre brouillon peut éviter une nouvelle sélection sur un petit écran. À l’inverse, lorsque vous récupérez quelques mots d’un document très coloré, un collage en texte brut aide à retrouver une présentation homogène.

Ce sont deux besoins différents : garder une information visuellement importante ou ne reprendre que son contenu. Un bouton accessible directement depuis le clavier aurait surtout l’intérêt de rendre ce choix visible au moment utile. Il ne faut toutefois pas confondre copier une présentation et transporter un document complet : l’application de destination et son champ de saisie restent déterminants.

La méthode disponible dans Gmail sur Android

En attendant ce raccourci éventuel, Gmail permet déjà d’ajuster la présentation après le collage. Les étapes suivantes sont documentées dans l’aide française de Google :

Ouvrez Gmail sur votre téléphone Android, puis touchez Nouveau message. Saisissez ou collez votre passage dans le corps du message. Touchez deux fois le texte à modifier et ajustez la sélection au passage voulu. Ouvrez Format, puis choisissez notamment le gras, l’italique, le souligné ou une couleur. Pour retirer une présentation, sélectionnez le texte et choisissez Effacer la mise en forme.

Google précise que cette dernière commande ne supprime pas la mise en forme d’une liste à puces. Vérifiez donc le résultat avant d’envoyer un message repris d’une autre application. Pour une simple date à mettre en évidence, appliquer uniquement le gras est souvent plus lisible que multiplier couleurs et styles.

Une nouveauté distincte de la conservation pendant 24 heures

Le choix formaté ou brut porte sur l’apparence du texte collé. Il ne change pas, à lui seul, la durée pendant laquelle votre clavier conserve ses éléments. Cette distinction compte si vous cherchez surtout à retrouver une adresse copiée plusieurs heures auparavant : ce nouveau bouton ne répond pas à ce problème.