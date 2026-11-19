Vos promenades quotidiennes peuvent désormais apparaître comme des sorties partagées avec votre chien dans l’écosystème Garmin. Plusieurs mises à jour stables ajoutent des profils de chiens, des activités, des données et des badges associés. Les fēnix 8 et plusieurs autres montres sont concernées, ainsi que les Venu 4, Venu X1 et Forerunner 970. La distribution commence progressivement : posséder un modèle compatible ne signifie pas avoir déjà reçu le logiciel.

Votre chien rejoint vos activités, sans transformer la montre en collier GPS

L’intérêt est facile à comprendre si vous promenez votre compagnon chaque matin : au lieu de mélanger toutes vos marches sans distinguer celles effectuées ensemble, vous pouvez lui associer les sorties concernées. Le nouveau profil permet de conserver cette distinction et d’accumuler des données liées aux activités partagées.

Il faut toutefois séparer deux usages. Associer un chien à une activité ne permet pas de retrouver un animal parti seul. La montre enregistre votre sortie ; ce profil n’installe aucun GPS sur le chien et ne mesure pas ses déplacements indépendamment des vôtres. Les appareils de localisation canine Garmin constituent un autre système, avec leur matériel et leurs conditions de compatibilité.

Les montres et les versions à vérifier

Dans la note officielle de la version 24.20, Garmin rassemble plusieurs familles outdoor. Les notes des modèles sportifs et connectés permettent ensuite d’identifier la branche logicielle correspondante. Voici les appareils documentés dans ces annonces, sans extrapoler aux générations portant un nom voisin.

Montres citées dans les notes Garmin Version stable État annoncé au lancement du déploiement fēnix 8, fēnix E, fēnix 8 Pro et MicroLED, quatix 8, Enduro 3, tactix 8 24.20 Distribution progressive, initialement à 20 % Forerunner 970 19.23 Distribution progressive à 20 % Venu 4 19.23 Distribution progressive à 20 % Venu X1 19.23 Distribution progressive à 20 %

Ce tableau reprend les notes vérifiées, pas une promesse de compatibilité avec toutes les Garmin. Il ne faut notamment pas déduire d’une annonce pour la fēnix 8 que la fēnix 9 reçoit la même version. Le pourcentage de distribution décrit l’avancement de la mise à jour, pas une restriction réservant la fonction à un abonné sur cinq.

Des propriétaires décrivent déjà la création du profil et l’association à une activité dans Garmin Connect. Les intitulés ci-dessous expliquent les actions en français ; ils ne constituent pas une transcription certifiée des libellés de chaque version française de l’application.

Mettez Garmin Connect à jour, puis synchronisez votre montre. Ouvrez les réglages de l’application et cherchez la rubrique consacrée au profil et à la confidentialité, puis l’entrée concernant les chiens. Créez le profil de votre animal. Ouvrez une promenade déjà enregistrée, puis la commande permettant de modifier l’activité. Déployez les données supplémentaires si l’option n’apparaît pas immédiatement. Activez l’ajout d’un chien, sélectionnez le bon profil et enregistrez. Rouvrez la sortie pour vérifier que l’association a été conservée. Sur une montre ayant reçu les nouveaux profils d’activité, vérifiez également les options disponibles avant votre prochaine promenade.

La présence du profil dans l’application et celle d’une activité dédiée au poignet sont deux choses différentes. Si l’une apparaît avant l’autre, contrôlez séparément la version de Garmin Connect et celle de la montre. Les témoignages permettent de repérer la manipulation ; ils ne prouvent pas que tous les comptes français disposent déjà de la même interface.

Une mise à jour qui corrige aussi des problèmes pendant le sport

Les nouveautés ne s’arrêtent pas aux promenades. La version 19.23 de la Venu 4 améliore notamment la reconnaissance des longueurs et des nages. Elle corrige aussi un redémarrage possible après le passage d’un portique de chronométrage de semi-marathon, ainsi que des sons qui pouvaient se déclencher malgré le mode sommeil ou Ne pas déranger.

Sur la Venu X1, les changements officiels comprennent également une présentation de carte adaptée à la marche et des corrections touchant la navigation. Le détail varie selon le modèle : ne transposez pas automatiquement toute la liste à votre montre.

Pour vérifier l’arrivée du logiciel, cherchez la mise à jour dans les réglages système de votre Garmin, ou synchronisez-la avec Garmin Connect ou Garmin Express. Relevez ensuite le numéro installé avant de chercher les nouvelles activités. Si la version manque encore, l’annonce d’un déploiement partiel ne justifie ni une réinitialisation ni l’installation d’un fichier destiné à une autre référence.