La Venu 4 reçoit une nouveauté utile si vous voulez vous mettre au vélo avec des séances guidées : la version 19.23 ajoute des entraînements Garmin Coach destinés aux débutants et aux cyclistes de loisir. Ce logiciel est distribué sur le canal public, sans inscription à une bêta. Garmin indique toutefois un déploiement progressif : l’absence de proposition sur votre montre ne signifie pas qu’elle est exclue.

Cette mise à jour ne se résume pas à une nouvelle activité dans un menu. Un suivi de sortie répond à « qu’ai-je fait ? » ; un entraînement guidé aide plutôt à organiser ce que l’on va faire. C’est ce second usage qui intéresse le cycliste qui reprend une activité et préfère un cadre aux sorties improvisées. Le bénéfice dépendra ensuite de la régularité et de l’adéquation des séances à son niveau, sans que le logiciel puisse garantir une progression identique pour tous.

Un ajout vélo, avec une portée bien définie

Le journal de la version 19.23 publié par Garmin vise explicitement les pratiquants débutants et de loisir. Il ne décrit pas dans ce message les objectifs, les durées de plans ni les éventuels capteurs requis selon les séances. Il serait donc prématuré d’en déduire que tous les programmes des compteurs vélo de la marque arrivent sur la Venu 4.

Garmin explique le principe de configuration de ses plans cyclistes dans cette démonstration officielle. Elle présente Garmin Coach de façon générale : elle ne constitue pas une prise en main de cette nouvelle version de la Venu 4.

https://www.youtube.com/watch?v=IV46scKe_8w

Natation et notifications : les autres changements à connaître

Le passage depuis la version 18.32 améliore aussi la détection des longueurs et du type de nage. Auto Lap annonce désormais le numéro du tour pendant les entraînements. Les alertes invitant à bouger reçoivent des options de report manuel ; les notifications doivent être retardées pendant les intervalles de forte intensité. Garmin corrige également un redémarrage possible au passage d’un point de chronométrage de semi-marathon, ainsi que des sons qui pouvaient se déclencher en mode Ne pas déranger ou Sommeil. Des profils et données liés aux chiens s’ajoutent à l’ensemble.

La marque ne chiffre pas le gain de précision en piscine. Si vous aviez observé une longueur oubliée, la bonne vérification reste une séance sur une distance connue : comparer quelques longueurs avec le comptage affiché sera plus parlant que d’attendre un pourcentage d’amélioration qui n’a pas été annoncé.

Synchronisez la montre avec Garmin Connect sur le téléphone auquel elle est associée. Laissez la synchronisation se terminer. Sur la montre, ouvrez Menu, puis Paramètres, Système et Mise à jour du logiciel. Le libellé peut légèrement varier selon la langue de l’interface. Si la version est proposée, suivez les instructions affichées et évitez de lancer l’installation juste avant une activité. Si elle ne l’est pas, vous pouvez aussi connecter la montre en USB à Garmin Express sur un ordinateur. Cela ne permet pas de promettre un accès immédiat pendant un déploiement progressif.

Le manuel de mise à jour avec Garmin Express précise de ne pas débrancher la montre pendant l’opération. Avec le téléphone, Garmin Connect transmet automatiquement le logiciel disponible après synchronisation.

Pour la France, aucun calendrier individuel n’est donné dans l’annonce. La publication officielle affichait 50 % de diffusion lors de notre consultation. Ce chiffre décrit l’avancement annoncé à cet instant, pas la proportion des propriétaires français servis. Le numéro 19.23 et la proposition directement reçue par votre montre restent les repères à utiliser.