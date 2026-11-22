Des propriétaires de Venu 4 signalent une interface privée d’icônes après la mise à jour 19.23. Les témoignages décrivent des résultats différents après réinstallation.

Des raccourcis qui deviennent des bulles grises, des boutons sans dessin, parfois même une heure absente : plusieurs propriétaires de Garmin Venu 4 décrivent ces symptômes après une mise à jour récente. Leurs messages citent la version 19.23. Une nouvelle installation a rétabli l’affichage chez un participant, mais les autres témoignages ne permettent pas d’en faire une solution garantie.

Des textes restent visibles, mais les repères graphiques manquent

Dans le fil ouvert sur le forum officiel Garmin, l’auteur explique avoir redémarré plusieurs fois sa montre et changé de cadran, sans rétablir une interface normale. Un second propriétaire décrit des textes toujours présents alors que presque toutes les icônes ont disparu. Un autre rapporte des boutons vides et une heure absente, malgré une remise à zéro.

Ces messages documentent un problème rencontré sur plusieurs appareils ; ils ne mesurent pas sa fréquence dans l’ensemble du parc. Le fil ne fournit pas non plus de cause technique confirmée par Garmin. L’absence d’icônes ne prouve donc pas, à elle seule, une panne matérielle de l’écran.

Une réinstallation a fonctionné chez un utilisateur

Un participant indique avoir relancé la recherche de logiciel après un redémarrage. Plusieurs téléchargements ont précédé une nouvelle proposition d’installation de la 19.23. Selon son retour, l’affichage est revenu après cette seconde installation et le redémarrage automatique. L’auteur du fil n’obtenait toutefois pas le même résultat au moment de ses réponses.

Il faut conserver cette différence : un dépannage réussi une fois n’est pas un correctif officiel. La réinitialisation complète n’a pas davantage résolu le problème chez tous les participants. Répéter cette opération sans diagnostic ne garantit donc rien.

Ce que la version 19.23 devait apporter

Dans son annonce de diffusion de la 19.23, Garmin détaille notamment des séances Garmin Coach pour cyclistes débutants ou de loisir, une meilleure reconnaissance des longueurs et des nages, ainsi que des corrections de notifications et de redémarrages. Nous avons déjà expliqué les nouveautés vélo de cette mise à jour ; les signalements d’affichage constituent un développement distinct.

Si votre montre présente ces symptômes, relevez la version installée et photographiez les écrans touchés avant de contacter l’assistance. Précisez aussi les manipulations déjà tentées. Ces éléments aideront à distinguer le problème décrit ici d’un cadran tiers ou d’un autre défaut d’affichage. À ce stade, le fil consulté n’établit ni calendrier de correction ni solution universelle.