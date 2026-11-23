La Forerunner 970 peut mémoriser le lieu où le téléphone couplé s’est déconnecté pendant une activité GPS. Ce point aide à revenir sur ses pas, sans localiser le mobile en direct.

Téléphone perdu en courant : comment votre Garmin peut vous aider à le retrouver

La Forerunner 970 peut garder un indice utile si votre téléphone tombe pendant une course : lorsqu’il se déconnecte au cours d’une activité GPS, la montre mémorise une position et peut vous y ramener. Ce point correspond à la perte de connexion, pas à une localisation du smartphone en direct.

Un mobile peut tomber avant que la liaison Bluetooth soit rompue. Au retour, utilisez donc la position pour retrouver la zone et reprendre le trajet autour de celle-ci, plutôt que chercher uniquement à l’endroit exact indiqué.

Activer l’alerte et accepter le retour sur la carte

Le manuel français, page 93, donne le réglage Paramètres de la montre > Connectivité > Téléphone > Alertes Trouver mon téléphone. Le smartphone doit être couplé et l’activité GPS lancée avant la déconnexion.

Quand la montre propose de naviguer vers le dernier emplacement connu, acceptez avec la coche. Rejoignez la zone indiquée sur la carte. À portée du téléphone, utilisez la force du signal Bluetooth affichée : elle augmente lorsque vous vous rapprochez.

Par exemple, si la liaison s’est interrompue après un virage, la zone à inspecter inclut aussi la portion de chemin qui le précède. La carte aide à revenir au bon secteur ; le signal aide ensuite à réduire la recherche lorsque la liaison redevient possible.

Si c’est la montre que vous avez égarée

Le même manuel décrit la recherche inverse à portée du smartphone : dans Garmin Connect > ••• > Appareils Garmin, choisissez la montre, puis Recher. mon périph.. La Forerunner vibre et sonne jusqu’à un appui sur un bouton ; terminez avec OK dans l’application.

Ces deux méthodes répondent à des situations différentes. Faire sonner la montre aide à la retrouver à proximité. Le point GPS de déconnexion aide à retrouver une zone pendant une activité. Si le téléphone a ensuite été déplacé, la position conservée par la Forerunner ne le suit pas ; elle reste le témoin d’une connexion perdue à un moment précis.