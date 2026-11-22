Spotify sur Garmin doit vérifier le compte par Wi-Fi tous les 15 jours. Voici quoi contrôler si les playlists disparaissent, sans oublier les autres causes.

Votre Garmin a gardé ses entraînements, mais vos playlists Spotify ne sont plus disponibles au moment de partir courir. Avant de les télécharger de nouveau ou de réinitialiser la montre, vérifiez un délai peu visible : Garmin demande une synchronisation de Spotify par Wi-Fi au moins tous les 15 jours pour vérifier le compte. Cette échéance peut expliquer une disparition des playlists ou un message indiquant que le contenu a expiré. Ce n’est toutefois pas la seule cause.

Le point trompeur est que la musique fonctionne justement sans téléphone pendant l’activité. « Hors connexion » décrit la lecture des morceaux déjà téléchargés ; cela ne signifie pas que l’application peut rester indéfiniment sans contacter le service. Une montre qui enregistre correctement les courses peut donc avoir besoin d’une connexion pour sa seule bibliothèque musicale.

Les 15 jours concernent Spotify, pas la synchronisation de vos sorties

La FAQ officielle de Garmin sur Spotify cite explicitement l’absence de synchronisation par Wi-Fi dans l’application Spotify pendant les 15 derniers jours parmi les causes possibles de playlists disparues. Cette connexion permet de vérifier périodiquement le statut du compte. La même rubrique mentionne le message « Content Expired », autrement dit un contenu arrivé à expiration.

Pour le résoudre, Garmin demande de lancer l’actualisation des téléchargements depuis Spotify sur la montre, avec une batterie chargée et à portée du réseau Wi-Fi. Ce contrôle ne se confond pas avec le fait d’avoir transféré une activité dans Garmin Connect : les données sportives et les morceaux ne suivent pas le même parcours.

Prenons le cas d’une montre utilisée chaque jour avec le téléphone à proximité, mais dont Spotify n’a pas été actualisé depuis plusieurs semaines. Voir ses kilomètres dans Garmin Connect ne suffit pas à exclure cette cause. Le bon endroit à examiner reste l’application musicale sur la montre et son accès au Wi-Fi.

La remise en route commence dans la bibliothèque de la montre

La procédure française de Spotify pour Garmin donne les intitulés à utiliser. Elle confirme aussi une condition essentielle : cette utilisation nécessite Spotify Premium et une montre compatible. L’application permet d’écouter les contenus téléchargés, pas de transformer toute Garmin en lecteur Spotify autonome.

Placez la montre à portée du réseau Wi-Fi qu’elle peut utiliser et vérifiez sa charge. Ouvrez Spotify sur la montre, puis sa Bibliothèque. Utilisez Mettre à jour les téléchargements, la commande indiquée par l’aide française de Spotify pour actualiser les playlists et les podcasts enregistrés. Laissez la synchronisation se terminer, puis ouvrez une playlist et essayez la lecture avant de quitter votre connexion.

Si vous devez ajouter une playlist qui n’est plus présente, Spotify décrit le parcours Bibliothèque → Ajouter de la musique et des podcasts → Ajouter. Mieux vaut commencer par une petite sélection facile à reconnaître plutôt que relancer toute sa musique sans vérifier le résultat. Ce conseil facilite le diagnostic ; il ne correspond pas à une mesure de vitesse de téléchargement réalisée par Menow.

Si cela ne suffit pas, vérifiez ces deux autres causes

La FAQ Garmin cite aussi un abonnement expiré et le dépassement de la limite de montres utilisées hors connexion. Le délai de 15 jours n’est donc pas une explication automatique pour chaque échec. Si une actualisation n’aboutit pas, vérifiez le compte Spotify auquel la montre est liée et son statut avant d’effacer les téléchargements.

Un changement de mot de passe constitue encore un cas distinct. Garmin indique qu’il faut alors se déconnecter de Spotify sur la montre, puis l’associer de nouveau au compte. Le guide précise que la reconnexion se fait à l’aide de Garmin Connect sur le téléphone. Répéter des téléchargements sans rétablir cette liaison ne traite pas la même difficulté.

Enfin, si la demande concerne seulement un podcast manquant, Garmin donne une autre limite : seuls les podcasts hébergés par Spotify peuvent être téléchargés sur la montre. Une émission absente après synchronisation ne prouve donc pas, à elle seule, que toute la bibliothèque a expiré.

Un contrôle à faire avant de laisser le téléphone à la maison

Spotify renvoie vers la boutique Connect IQ pour vérifier la compatibilité exacte des appareils. Le nom Garmin ne suffit pas : une montre qui contrôle la musique jouée sur le téléphone n’offre pas nécessairement le stockage et la lecture de playlists téléchargées. Il faut vérifier cette capacité sur son modèle avant de préparer une sortie sans smartphone.

Une fois les morceaux synchronisés sur une montre compatible, le principe reste bien de les écouter hors connexion. La précaution utile est simple : après une longue période sans actualisation, ouvrir Spotify, renouveler les téléchargements et lancer un morceau chez soi. Cela permet de découvrir un problème de compte ou de connexion avant le départ, plutôt qu’au premier kilomètre.