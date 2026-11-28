Le logiciel 16.12 ajoute des options de récupération à l’écran. Certaines cherchent à réparer le logiciel ; d’autres effacent une activité ou les données de la montre.

Si votre Instinct 3 affiche un écran de récupération, tous les choix proposés n’ont pas les mêmes conséquences. Certains tentent de réparer le logiciel ; d’autres effacent une activité ou les données de la montre. Ces options font partie du logiciel 16.12, comme le confirme son annonce publique du logiciel 16.12. L’objectif est de traiter un problème logiciel avant d’en arriver à une remise à l’état d’usine.

Il faut distinguer cette fonction du temps de récupération après le sport et des réglages d’économie d’énergie. Ici, il s’agit de dépannage. Le manuel public de l’Instinct 3 AMOLED explique que ces options apparaissent lorsque la montre ne parvient pas à résoudre un problème logiciel.

Réparer et effacer ne sont pas la même opération

Le manuel distingue six choix. Les explications françaises ci-dessous traduisent leurs fonctions ; elles ne supposent pas que tous les écrans affichent les mêmes mots.

Option Conséquence Tentative de récupération Répare le problème logiciel ; Garmin indique que les données d’activité sont généralement conservées. Aide Un code QR mène au dépannage actualisé. Annuler l’activité Supprime les données de l’activité en cours. Connecter à l’ordinateur Permet une mise à jour avec Garmin Express. Réinitialisation Efface données utilisateur, paramètres et couplages ; les données déjà synchronisées dans Garmin Connect peuvent être restaurées. Éteindre Arrête la montre.

Trois situations à distinguer avant de choisir

Votre dernière sortie apparaît déjà dans Garmin Connect. Vous pouvez en vérifier la date, la durée et le tracé avant d’intervenir. Gardez cette vérification comme point de comparaison lorsque la montre redémarrera : elle permet de savoir ce qui était enregistré dans le compte avant les manipulations.

La montre s’est bloquée pendant une activité. Prenez le temps de noter l’heure du blocage et le dernier écran visible. Le choix Annuler l’activité n’est pas une simple façon de fermer un message : son nom décrit bien une opération sur l’enregistrement. Si vous hésitez sur ce que vous risquez de perdre, le code QR d’aide est préférable à une validation précipitée.

Le problème revient après une tentative. Photographiez le message exact et consignez les choix effectués dans l’ordre. Cela évite de refaire en boucle la même opération et fournit au support un historique exploitable. Décrivez aussi si le blocage se produit au démarrage ou seulement à l’ouverture d’une activité : ce sont deux observations différentes, sans que cela suffise à diagnostiquer la cause.

Lire le choix avant de valider

La conservation des données n’est pas une garantie absolue. Ne confondez pas la tentative de récupération avec l’annulation d’une sortie en cours. Si cette sortie compte pour vous, son effacement est une décision distincte de la réparation du logiciel.

Les activités déjà synchronisées et l’enregistrement encore présent uniquement sur la montre ne sont pas dans la même situation. Une remise à l’état d’usine ne récupère pas une sortie qui n’a jamais été transférée.

Ce guide concerne l’écran de récupération documenté. Il ne propose aucune combinaison de boutons pour forcer son apparition et ne promet pas de réparer une panne matérielle. Si la montre n’affiche pas ces options ou reste bloquée après les opérations proposées, utilisez l’aide Garmin adaptée au modèle.