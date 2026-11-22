Un brevet attribué à Garmin décrit une autre manière de récupérer de l’énergie sur un écran : placer des cellules photovoltaïques dans les espaces entre les pixels. L’idée pourrait intéresser les montres AMOLED, mais aucun modèle commercial, gain d’autonomie ou calendrier n’accompagne cette description.

Récupérer la lumière dans les espaces inutilisés

Le document référencé US2026/0362887 A1 est présenté comme un module d’affichage intégrant une collecte d’énergie. Au lieu de couvrir les pixels avec une couche solaire uniforme, l’architecture décrite par l’analyse du brevet exploiterait les interstices d’un écran AMOLED ou microLED. Des passages transparents et de petits réflecteurs participeraient à diriger la lumière vers les cellules.

L’enjeu est de concilier affichage et récupération d’énergie sur une même surface. Pour l’utilisateur, la question décisive serait la quantité d’énergie effectivement récupérée selon l’éclairage, sans dégrader la lisibilité. Les éléments consultés ne fournissent pas de mesure permettant de répondre.

Un brevet ne vaut pas une annonce de montre

Il serait prématuré de promettre une montre AMOLED qui se passerait de chargeur, ou même un nombre de jours supplémentaires. La consommation de l’écran, du GPS et des autres fonctions resterait à mettre en regard de la production solaire réelle.

La publication du brevet est donnée au 12 novembre 2026, pour un dépôt du 8 mai 2025. Le relais consulté date du 15 novembre : ce n’est donc pas une annonce de dernière minute. Aucun prix ni lancement en France n’est annoncé. Ce sujet décrit une piste technique, pas une fonction qu’un propriétaire de Garmin peut activer sur sa montre actuelle.