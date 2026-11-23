Sur la Forerunner 970, enregistrer un point avant une sortie permet ensuite de le rallier. Voici la procédure complète, sans confondre position GPS et étage de parking.

Garmin : ce geste avant de partir évite de chercher votre voiture au retour

Sur la Garmin Forerunner 970, vous pouvez enregistrer votre position avant une sortie, puis demander à la montre de vous y ramener. Le geste est utile sur un grand parking extérieur ou au départ d’une promenade : il faut mémoriser le point avant de s’éloigner. La fonction ne devine pas automatiquement où vous avez laissé la voiture.

Garmin documente cet usage à travers l’enregistrement d’une position et l’application Enregistré(e). Il s’agit ici de la procédure de la Forerunner 970 ; les boutons et menus d’une autre montre Garmin peuvent différer. Ce n’est pas non plus une localisation précise de la place occupée dans un bâtiment à plusieurs étages.

Enregistrer le bon point, au bon moment

La notice Garmin d’enregistrement d’une position décrit une manipulation courte :

À l’endroit que vous voulez retrouver, maintenez le bouton supérieur gauche enfoncé pour ouvrir les commandes. Sélectionnez Enregistrer la position. Suivez les instructions affichées et vérifiez que l’enregistrement a bien abouti.

Si la commande manque, Garmin précise qu’il est possible d’ajouter des options au menu des commandes. Ne remplacez pas cette vérification par un simple souvenir de l’écran : l’objectif est de disposer d’un élément enregistré que vous pourrez sélectionner au retour.

Le point choisi mérite aussi un peu de réflexion. Pour retrouver une voiture, enregistrez la position à proximité de celle-ci plutôt qu’une fois arrivé à l’entrée d’un parc. Pour un rendez-vous après une promenade, le point peut au contraire correspondre à l’entrée commune. Le bon emplacement dépend de ce que vous voulez effectivement rejoindre.

Au retour, sélectionner la position puis Rallier

La seconde partie est décrite dans le guide de l’application Enregistré(e) de la Forerunner 970 :

Depuis le cadran, appuyez sur le bouton supérieur droit. Ouvrez Enregistré(e). Choisissez la position que vous aviez sauvegardée. Sélectionnez Rallier pour lancer la navigation vers ce point.

Le menu propose également les détails et la modification d’un élément. Si plusieurs positions s’accumulent, examinez-les avant de commencer à marcher : choisir un ancien départ de sortie produit une consigne cohérente pour le mauvais endroit. La liste n’est utile que si vous reconnaissez l’élément que vous cherchez.

La montre retrouve un point, pas tous les accès possibles

Sur un parking découvert, complétez le point enregistré par un repère très simple : numéro d’allée, bâtiment voisin ou photographie du panneau. Cela répond à une information différente de la position géographique. Dans un parking couvert, notez surtout l’étage et la zone ; ne demandez pas à une position GPS de distinguer deux véhicules superposés sur différents niveaux.

De même, une direction vers la voiture ne signifie pas qu’un passage est accessible à pied. Une clôture, une voie rapide ou une entrée fermée peuvent imposer un détour. Regardez l’environnement et utilisez les cheminements autorisés, même si la destination paraît toute proche sur la montre.

Avant d’en faire une habitude pour une grande sortie, essayez la procédure sur un trajet court et connu : enregistrez un point, éloignez-vous un peu, puis ouvrez Enregistré(e) et Rallier. Ce premier essai vous permet de repérer les commandes utiles sans devoir les découvrir lorsque vous êtes pressé de rentrer.