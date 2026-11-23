La version 19.24 de la Forerunner 70 retarde les notifications pendant les intervalles intenses et corrige plusieurs détails des séances et des alertes.

Recevoir une notification au milieu d’un intervalle intense peut détourner le regard des informations utiles à la séance. Garmin corrige ce comportement sur la Forerunner 70 avec le logiciel stable 19.24 : la livraison des notifications est retardée pendant ces phases d’effort. La mise à jour apporte également des changements aux tours automatiques, au menu de pause et aux alertes de mouvement.

Les messages attendent un meilleur moment

La note officielle de Garmin décrit précisément une correction des notifications apparaissant pendant les intervalles de haute intensité, par report de leur livraison. Ce n’est pas une annonce de suppression définitive des messages, ni un nouveau mode qui rendrait la montre silencieuse dans toutes les circonstances.

Le bénéfice vise un moment particulier d’un entraînement : lorsque l’écran doit surtout permettre de suivre l’effort et les consignes de la séance. Garmin ne précise pas dans ce journal une durée universelle de report ; annoncer un délai chiffré ou promettre que tous les appels attendront serait aller au-delà de la correction décrite.

Une reprise plus accessible après la pause

La version 19.24 corrige aussi la navigation du menu de pause, afin que l’action de reprise puisse être atteinte en parcourant la liste en boucle. Les annonces Auto Lap indiquent désormais les numéros de tours pendant les entraînements. Cela sert à se repérer dans la succession des efforts, plutôt qu’à obtenir seulement un signal de passage au tour suivant.

Les alertes de mouvement gagnent des options de report manuel et des conditions de suppression automatique. Le journal modifie également le comportement d’abandon d’une activité dépassant trente secondes et corrige un risque de redémarrage après un point de chronométrage de semi-marathon.

Enfin, cette version ajoute les profils et données d’activité liés aux chiens, avec leurs badges, ainsi que des corrections mineures et des traductions. Le numéro de version concerne donc plusieurs usages ; le report des notifications reste le changement le plus directement lié au confort d’une séance fractionnée.

Les réglages habituels des notifications restent utiles

Le manuel français de la Forerunner 70 permet déjà de choisir les catégories de notifications : Paramètres de la montre > Connectivité > Téléphone > Notifications. Les appels, SMS et applications disposent de leurs options. Les réglages d’activité et de sommeil relèvent également des Modes Focus.

Sur Android, Garmin Connect permet de gérer les applications dont les notifications apparaissent sur la montre. Le manuel indique le parcours dans l’application : menu, Paramètres, Notifications, puis Notifications d’application. Ces choix permanents ne font pas double emploi avec la correction 19.24, qui traite le moment d’affichage pendant les intervalles.

La distribution de la mise à jour se fait par étapes ; la page officielle indiquait 50 % lors de sa consultation. Ce taux ne correspond pas à une couverture française vérifiée. Si la version n’est pas encore proposée, l’entrée de mise à jour logicielle dans les paramètres système reste le moyen de vérifier sa disponibilité pour sa propre montre.