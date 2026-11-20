Garmin Forerunner 570 ou 970 : 4 h de GPS en plus avec la musique en multibande

Avec le GPS multibande et la musique, Garmin annonce jusqu’à 8 heures pour la Forerunner 570, contre 12 heures pour la 970. L’écart atteint donc quatre heures dans ce mode précis. Il concerne aussi bien la 570 de 42 mm que celle de 47 mm : choisir le plus grand boîtier n’augmente pas cette autonomie musicale annoncée.

Pour un footing d’une heure, cet écart ne décide pas tout. Pour une longue sortie, il peut en revanche déterminer la marge disponible avant de chercher une prise. Encore faut-il comparer les mêmes réglages, et ne pas confondre les jours d’utilisation en montre connectée avec les heures d’enregistrement sportif.

Le tableau à regarder si vous courez avec des écouteurs

Les autonomies détaillées de la Forerunner 570 distinguent chaque mode de réception satellite. Le manuel français de la Forerunner 970 utilise les mêmes catégories, ce qui permet une comparaison cohérente.

Mode annoncé 570 42 mm 570 47 mm 970 GPS seul, sans musique 18 h 18 h 26 h Sélection automatique, sans musique 14 h 16 h 23 h Tous systèmes + multibande, sans musique 13 h 14 h 21 h GPS seul + musique 9 h 9 h 14 h Sélection automatique + musique 8 h 8 h 13 h Tous systèmes + multibande + musique 8 h 8 h 12 h

Tous ces chiffres sont des maximums constructeur, pas les résultats d’un essai Menow. Une batterie usée, des réglages différents et les conditions de sortie peuvent réduire la durée effectivement obtenue.

8 heures ne signifient pas huit sorties garanties d’une heure

La montre consomme aussi entre les entraînements. Si vous partez avec une batterie déjà entamée par plusieurs jours de notifications et de suivi quotidien, vous ne disposez plus de la réserve correspondant au maximum annoncé. De même, additionner huit séances théoriques sans tenir compte des usages entre elles donnerait une estimation trompeuse.

Un exemple permet de situer l’enjeu. Pour une sortie prévue sur sept heures avec musique et multibande, la 570 n’offre qu’une heure de marge par rapport à son plafond annoncé. La 970 en laisse cinq. Ce calcul situe les réserves théoriques ; il ne garantit pas de terminer dans les conditions réelles. Pour un parcours long ou isolé, prévoyez une marge plutôt que de viser exactement la limite de la fiche.

Écouter depuis la montre ou piloter le téléphone : deux usages différents

La fonction musique documentée par Garmin permet de lire des morceaux stockés sur la montre, notamment avec des écouteurs Bluetooth, sans garder le smartphone à proximité. Contrôler une lecture qui se déroule sur le téléphone est une autre option. Il ne faut donc pas appliquer automatiquement le tableau de lecture musicale à ce second scénario.

Préparer la musique avant de partir

Choisissez le contenu. Pour vos propres fichiers, Garmin Express permet de transférer des morceaux depuis un ordinateur. Pour un service compatible, installez sa source depuis Connect IQ et vérifiez ses conditions d’accès. Terminez le téléchargement. Une liste affichée dans l’application n’est pas forcément déjà copiée sur la montre. Effectuez cette préparation avant le départ, puis rechargez si nécessaire. Associez vos écouteurs. Sur la 570, maintenez le bouton central gauche, puis ouvrez Paramètres de la montre > Musique > Sortie audio > Ajouter nouv. lorsque les écouteurs sont en mode association. Testez sans le téléphone. Lancez un morceau chargé sur la montre et vérifiez que la lecture continue lorsque le smartphone n’est plus connecté.

La procédure d’association des écouteurs de la 570 détaille ce dernier réglage. Pour vos fichiers personnels, le transfert par Garmin Express est expliqué séparément.

La 970 est surtout intéressante quand la sortie se prolonge

Sur des entraînements courts, la capacité musicale des deux modèles peut répondre au besoin. L’avantage de la 970 devient plus concret lorsque vous cumulez une activité longue et une lecture continue. Pour choisir, partez de la durée de votre plus longue sortie habituelle, du mode satellite nécessaire et de votre volonté de conserver le téléphone. Cette combinaison est plus utile que le seul nombre de jours annoncé en mode montre.