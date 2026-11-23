La version 19.25 commence son déploiement sur la Forerunner 570. Elle corrige notamment un redémarrage au passage du semi-marathon et les notifications pendant les intervalles intenses.

Garmin Forerunner 570 : la mise à jour 19.25 corrige un redémarrage en pleine course

Une montre qui redémarre pendant une course, c’est précisément ce que l’on veut éviter. Garmin corrige un possible redémarrage après le passage d’un repère de semi-marathon avec la version 19.25 de la Forerunner 570. Annoncée le 23 novembre, cette version commence par un déploiement limité à 20 % des appareils.

Les corrections qui comptent pendant un entraînement

Dans ses notes officielles de la version 19.25, Garmin détaille aussi ces changements :

Notifications différées pendant les intervalles de forte intensité ;

correction des sons de notifications ou de minuteurs malgré les modes Ne pas déranger ou sommeil ;

meilleure détection des longueurs et types de nage ;

numéros de tours annoncés pendant les entraînements avec Auto Lap ;

alertes d’inactivité avec report manuel et nouvelles conditions de suspension automatique ;

accès à Reprendre par retour au début de la liste dans le menu de pause ;

comportement modifié lors de l’abandon d’une activité de plus de 30 secondes ;

autres corrections mineures et traductions actualisées.

Garmin ajoute également des entraînements Coach pour les cyclistes débutants ou occasionnels, ainsi que des profils, badges, activités et données associés aux chiens.

Ces corrections répondent à des situations différentes. Pendant une séance de fractionné, différer une notification évite qu’elle s’intercale au milieu de l’effort. Le correctif des sons concerne, lui, le respect des modes de silence. Il ne faut donc pas confondre un report lié à l’entraînement avec une désactivation permanente des notifications.

Le changement du menu de pause vise un autre moment très concret : lorsque vous avez interrompu une activité et que vous parcourez la liste pour reprendre. Le retour circulaire permet de retrouver cette commande sans obligatoirement remonter tous les éléments un par un.

Où chercher la version sur votre Forerunner 570

Le manuel français de la Forerunner 570 précise que la montre recherche automatiquement les mises à jour lorsqu’elle est reliée au téléphone en Bluetooth ou connectée au Wi-Fi. Une recherche manuelle est également possible dans les paramètres système.

Dans la rubrique Système, l’entrée Mise à jour du logiciel sert à rechercher et installer les versions disponibles, comme l’indique la description officielle des réglages système. La rubrique Infos produit permet de consulter les informations du logiciel installé.

Les 20 % annoncés correspondent à une première tranche de déploiement, pas à une liste de pays ni à une inscription réservée aux sportifs. Si la version 19.25 n’est pas encore proposée, cela ne permet pas de conclure que votre montre française est exclue. Le contrôle utile consiste à vérifier la version effectivement installée, puis à laisser la diffusion progressive suivre son cours.