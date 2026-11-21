Les Forerunner 170 et 970 reçoivent une version 19.23 qui améliore, selon Garmin, la reconnaissance des longueurs et du type de nage. Pour les séances en piscine, c’est le changement à surveiller. Il ne faut cependant pas l’étendre à toute la gamme : la Forerunner 70 reçoit une 19.24 dont le journal ne mentionne pas ce correctif.

La piscine est concernée sur 2 modèles

Montre Version annoncée Amélioration de nage documentée Forerunner 170 19.23 Longueurs et identification de la nage Forerunner 970 19.23 Longueurs et identification de la nage Forerunner 70 19.24 Non citée dans ce journal

Les notes de la Forerunner 170 parlent de précision, sans donner de pourcentage de progrès ni de protocole d’essai. La promesse est donc celle d’un comptage amélioré, pas d’un résultat parfait pour chaque nageur.

Une longueur oubliée ou ajoutée modifie plusieurs lectures. Exemple : dans un bassin de 25 m, compter 39 longueurs au lieu de 40 donne 975 m au lieu d’un kilomètre. C’est un écart de 2,5 % sur la distance, qui peut aussi fausser l’interprétation de l’allure moyenne. Ce calcul illustre l’enjeu ; il ne mesure pas le gain de la mise à jour.

Les autres changements utiles pendant une activité

Les 170 et 970 gagnent des entraînements Garmin Coach pour cyclistes débutants et occasionnels. Le journal mentionne aussi les profils canins et des ajustements des alertes de mouvement, du menu de pause et des annonces Auto Lap. Un redémarrage possible au passage d’un intermédiaire de semi-marathon fait partie des problèmes corrigés.

Sur la 970, les changements propres à ce modèle comprennent une vue cartographique pour la marche et des corrections de navigation. Les notifications pendant les intervalles intenses sont retardées afin de moins interrompre l’effort.

Identifiez d’abord le modèle exact, puis la version installée dans les informations système. Ouvrez les réglages de la montre, puis la rubrique système et la mise à jour logicielle. Le chemin indiqué par Garmin dans l’annonce anglaise correspond à la recherche de mises à jour ; les libellés peuvent varier avec la langue. Si rien n’apparaît, attendez la prochaine vague : il s’agit d’un déploiement progressif.

Les annonces n’établissent pas un calendrier séparé pour la France. Un pourcentage de diffusion n’est pas la proportion des utilisateurs français servis, et une absence de téléchargement ne prouve pas un problème de la montre.