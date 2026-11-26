Des propriétaires de fēnix 9 signalent encore des délais sur les boutons après la version 7.22. Garmin enquête et une piste liée aux sons ressort des témoignages.

Photo : Garmin.

Appuyer pour démarrer une activité, puis attendre la réaction de la montre : c’est le problème décrit par certains propriétaires de Garmin fēnix 9. Plusieurs témoignages indiquent que les délais sur les boutons persistent après la mise à jour 7.22. Garmin confirme recueillir des informations, mais explique ne pas avoir reproduit le comportement en interne. Une désactivation des sons semble aider certains utilisateurs, sans constituer un correctif garanti.

Le dossier, remis en lumière le 25 novembre par Gadgets & Wearables, concerne les interactions ordinaires : lancer une séance, marquer un tour, arrêter ou reprendre l’enregistrement. Le problème signalé ne se limite donc pas au calcul d’un itinéraire compliqué ou au chargement d’une carte.

Des secondes d’attente rapportées sur des gestes simples

Dans un fil du forum Garmin consacré à la réactivité, un propriétaire de fēnix 9 Pro 51 mm décrit deux à trois secondes avant la réaction au démarrage d’une activité, environ une seconde pour un tour et jusqu’à cinq ou six secondes pour ouvrir le menu des entraînements. Il compare cette sensation à son ancienne Forerunner 265, qu’il juge plus immédiate.

Ces valeurs sont celles de son témoignage, pas une mesure représentative de toutes les fēnix 9. D’autres participants disent rencontrer des comportements proches sur des variantes différentes. Un forum rassemble des cas individuels ; il ne fournit ni le nombre total de montres touchées ni un taux de panne.

Pour une navigation dans les menus, le retard se traduit surtout par une gêne. Pendant des séries où l’on marque des tours manuellement, l’absence de confirmation immédiate est plus déroutante : le coureur veut savoir si sa pression a été reçue. La distinction entre le moment de l’enregistrement et celui du retour visuel ou sonore devient alors essentielle. Les messages disponibles ne permettent pas d’établir que les temps enregistrés sont tous décalés du même nombre de secondes.

La version 7.22 corrige de la lenteur, mais pas nécessairement celle des boutons

Garmin a bien publié une mise à jour importante. Le journal officiel de la version 7.22 cite l’amélioration du chargement lorsque de nombreuses cartes sont installées, une meilleure réactivité de l’application Epic et la correction d’un ralentissement à l’ouverture du menu des cadrans Connect IQ.

Il mentionne aussi plusieurs corrections de fermeture inopinée, notamment lors de changements de sport, d’activités HIIT ou de manipulations dans la musique. Ces améliorations répondent à des situations identifiées. Elles ne permettent pas de conclure qu’un retard au démarrage d’une séance a disparu sur chaque configuration.

Un témoignage publié après l’installation de 7.22 le montre : son auteur, équipé d’une fēnix 9 Pro 47 mm AMOLED, signale encore des délais sur les boutons de démarrage et de retour, ainsi que des arrêts d’une à deux secondes pendant le défilement des widgets. Ce retour documente une persistance sur sa montre ; il ne signifie pas que la mise à jour n’a rien corrigé ailleurs.

Garmin cherche à comprendre les configurations concernées

Dans une autre discussion consacrée au chronomètre, un représentant Garmin indique que des retours individuels ont été reçus, mais que la lenteur n’a pas été reproduite en interne. Il propose de recueillir des précisions par courriel pour aider les ingénieurs à établir un diagnostic.

Cela laisse une question ouverte : quelles circonstances déclenchent le problème ? La variante de montre, la version logicielle et l’action précise sont des éléments utiles pour comparer les cas. L’existence d’un retard ne démontre pas à elle seule qu’un bouton est défectueux ou qu’un composant manque de puissance. Aucun diagnostic matériel général n’est établi dans cette réponse.

Si vous êtes concerné, décrire séparément le lancement d’une activité, la mise en pause et l’ouverture d’un menu évite de mélanger plusieurs comportements. Une courte vidéo montrant la pression et la réponse de l’écran peut également rendre le délai plus lisible au support. Il est utile d’indiquer si un son ou une vibration intervient avant ou après l’affichage.

Le mode silencieux est une piste à tester, pas une réparation officielle

Plusieurs participants relient une amélioration à la désactivation des sons pendant les activités. Dans le premier fil, un utilisateur précise avoir essayé le mode silencieux avec le logiciel 6.49 sur une fēnix 9 Pro AMOLED : il dit retrouver du retard lorsque les sons sont réactivés. Un autre témoignage décrit une amélioration importante, mais incomplète.

Ce retour permet un essai simple avant une séance : désactiver temporairement les sons du profil d’activité, comparer le même geste, puis rétablir le réglage si le changement n’aide pas. Il s’agit d’une description de la fonction à rechercher, pas d’un chemin de menus français officiellement vérifié. La contrepartie est de perdre les bips et autres retours sonores concernés pendant l’activité.

Il serait prématuré d’en déduire que l’audio explique tous les cas. Cette piste vient des utilisateurs ; Garmin n’annonce pas ici de correction définitive reposant sur ce réglage. Le dossier est par ailleurs distinct du blocage de configuration de certaines fēnix 9 Pro déjà évoqué sur Menow : une montre qui refuse de s’enregistrer et une montre connectée dont les boutons répondent lentement nécessitent des descriptions différentes au support.