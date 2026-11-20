La lampe de votre fēnix 9 peut désormais disposer d’un délai d’extinction dans sa commande rapide. Garmin l’ajoute avec le logiciel système 7.22 pour les fēnix 9 et 9 Pro. Le changement est concret si vous utilisez la lumière pour trouver une serrure ou éclairer quelques instants un objet : l’extinction peut être prévue au lieu de dépendre uniquement d’une nouvelle action de votre part.

Cette version fait l’objet d’un déploiement progressif. Le message officiel annonçait 20 % de diffusion à son lancement ; ce pourcentage ne constitue pas une mesure actualisée de la disponibilité en France. Ne pas voir immédiatement la mise à jour sur sa montre ne suffit donc pas à conclure à une panne.

Ce que Garmin ajoute à la lampe

Le journal officiel place le nouveau délai dans la commande rapide de la lampe. Il ne détaille pas dans ce message les durées proposées. Il ne faut donc pas annoncer une minuterie précise de trente secondes, ni confondre cette option avec un nouveau niveau de puissance.

La question utile après installation est simple : le contrôle de la lampe propose-t-il maintenant une durée qui convient à votre utilisation ? Une lecture rapide en intérieur et un éclairage prolongé pendant une sortie ne demandent pas le même comportement. Le réglage mérite d’être essayé avant de compter dessus dans l’obscurité.

Des corrections au-delà de l’éclairage

La 7.22 corrige aussi des arrêts possibles lors de changements de sport, de recherches de points d’intérêt, d’utilisation de ClimbPro en course ou de changement de listes Spotify. Garmin signale également des améliorations du chargement des cartes et des traductions. Ce journal décrit les corrections prévues ; il ne garantit pas la disparition de tout problème sur chaque montre.

Vérifiez que la montre est associée au bon téléphone et au bon compte Garmin Connect. Synchronisez-la avec l’application. Le manuel français précise que Connect transmet automatiquement une nouvelle version lorsqu’elle est disponible pour l’appareil. Suivez la proposition d’installation affichée sur la montre. Une synchronisation réussie ne prouve pas, à elle seule, que l’installation s’est terminée. Après le redémarrage, consultez les informations logicielles de la montre pour vérifier le numéro 7.22, puis ouvrez la commande de la lampe pour examiner la nouvelle option.

Vous pouvez également passer par un ordinateur. Garmin Express transmet les versions disponibles après connexion USB. Le manuel demande de suivre les instructions à l’écran et de ne pas débrancher la montre pendant la mise à jour. Cette autre méthode ne signifie pas qu’un appareil reçoit obligatoirement une version avant son tour dans le déploiement.