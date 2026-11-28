Les deux proposent des cartes hors ligne et des parcours. Le calcul d’un détour, le mode GPS utilisé et la préparation avant le départ permettent de choisir au-delà de la simple présence d’une carte.

La Garmin fēnix 9 et l’Amazfit T-Rex 3 Pro peuvent afficher une carte hors ligne et suivre un parcours de randonnée. Le supplément payé pour la Garmin ne se justifie donc pas par la seule présence d’une carte. Regardez plutôt comment chacune prépare un trajet et réagit lorsque vous quittez la trace, puis le temps d’enregistrement dont vous avez besoin.

Deux versions précises, pour éviter les faux écarts

Nous comparons la fēnix 9 standard de 47 mm à la T-Rex 3 Pro de 48 mm. La première n’est ni une Pro ni une Solar ; la seconde existe aussi en 44 mm, avec un écran plus petit et des autonomies différentes.

Critère fēnix 9 standard 47 mm T-Rex 3 Pro 48 mm Écran AMOLED 1,4 pouce, 454 × 454 pixels AMOLED 1,5 pouce, 480 × 480 pixels Verre Saphir Saphir Dimensions 47 × 47 × 13,8 mm 48 × 48 × 14 mm Poids sans bracelet 53 g 52 g Application du téléphone Garmin Connect ; Garmin Explore selon l’usage Zepp Cartes hors ligne Cartes intégrées et calcul d’itinéraire Cartes téléchargées de la zone Parcours préparé Transfert depuis Garmin Connect Import GPX, TCX ou KML via Zepp Sortie de parcours Recalcul avec l’option Utiliser carte ; suivi strict également possible Réacheminement annoncé pour la navigation point à point Musique locale Oui Oui Capteurs utiles en randonnée Altimètre, baromètre, compas ; cardio et oxymètre Altimètre barométrique, compas ; cardio BioTracker et oxygénation Recharge Câble propriétaire, sans solaire sur cette version Tête de charge magnétique, sans solaire Repère tarifaire 47 mm Titanium affichée à 999,99 € le 28 novembre 2026 48 mm Or Noir affichée à 349,90 € le 28 novembre 2026

Le poids est comparé ici sans bracelet des deux côtés. Les 53 g et 52 g correspondent aux boîtiers seuls ; avec les bracelets, le poids porté augmente. Son écran est légèrement plus grand, ce qui peut compter pour consulter une carte ; la lisibilité réelle dépend aussi de l’affichage choisi et de votre vue.

Préparer une trace GPX avant de perdre le réseau

Le manuel Amazfit décrit l’ouverture du fichier dans Zepp, son enregistrement puis son envoi à la montre. La navigation et les alertes de changement de direction concernent certains sports de plein air. La montre doit aussi disposer de la carte correspondant à la zone : importer une trace et télécharger un fond cartographique sont deux préparations distinctes.

Le manuel français de la fēnix 9 décrit la création et l’envoi d’un parcours depuis Garmin Connect, puis son suivi pendant une activité GPS. La montre peut aussi créer des itinéraires aller-retour selon une distance et une direction.

Avant une randonnée, vérifiez sur la montre que le trajet enregistré s’ouvre et que le fond de carte de la zone est visible. Cette vérification évite de découvrir au départ qu’un fichier est resté dans l’application du téléphone. Gardez également une solution de consultation indépendante si la montre est vide ou endommagée.

Le détour : la limite qui change le choix

Sur Garmin, le réglage distingue Suivre un parcours, qui respecte la trace sans la recalculer, et Utiliser carte, qui s’appuie sur les voies praticables pour recalculer après un écart. Le choix du réglage compte donc autant que la présence de la fonction.

Amazfit annonce un recalcul automatique, mais sa note précise qu’il est disponible pour la navigation point à point. Il ne faut pas en déduire que chaque trace GPX importée sera recalculée de la même façon. Le retour direct au départ peut afficher une ligne qui ne correspond pas à un chemin praticable.

Pour suivre une randonnée préparée, les deux ont des outils adaptés. Si vous voulez surtout modifier votre trajet en cours de route, examinez le type de navigation choisi et les chemins représentés. Une proposition de détour reste à confronter au terrain : une carte ne garantit pas l’ouverture d’un passage.

Autonomie : 25 et 38 heures ne sont pas un test commun

Garmin annonce jusqu’à 25 heures en optimisation de la précision, 30 heures en mode d’activité normal et 12 heures avec activité et musique pour la fēnix 9 de 47 mm. Le mode montre est donné jusqu’à 16 jours.

Amazfit annonce jusqu’à 38 heures en GPS précis, avec double fréquence, tous les satellites et cardio activé, et 25 jours d’usage typique pour la version 48 mm. Ce sont des estimations de marques, avec leurs paramètres respectifs ; l’écart ne démontre pas treize heures supplémentaires lors d’une même randonnée mesurée par Menow.

Pour une sortie de huit heures, la question est moins de départager ces maxima que de partir chargé avec une réserve. Pour plusieurs journées, additionnez les heures réellement enregistrées et l’usage entre les étapes. L’écran, les consultations de carte, la musique et les capteurs peuvent changer la consommation.

Quel achat se justifie pour votre randonnée ?

La T-Rex 3 Pro mérite d’être considérée si vous voulez des cartes hors ligne, une trace préparée et un grand écran sans payer le tarif d’une fēnix. La Garmin devient plus pertinente si ses réglages d’itinéraires et votre usage de Connect ou Explore répondent à un besoin régulier. Une fonction que vous n’utilisez pas ne justifie pas à elle seule l’écart de budget.

Le 28 novembre 2026, la boutique française Garmin affiche la fēnix 9 47 mm Titanium avec bracelet gris, référence 010-04762-01, à 999,99 €, avec une expédition annoncée sous un à trois jours ouvrables. Le prix Amazfit correspond au coloris et à la taille indiqués ; vérifiez le total et la variante au moment de commander. Aucune des deux versions comparées n’embarque ici de communication satellite autonome destinée à remplacer un équipement de secours.