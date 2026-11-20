Garmin corrige un bug qui pouvait faire redémarrer une montre après le passage d’un point de chronométrage de semi-marathon. La version système 24.20 commence à être distribuée sur plusieurs montres outdoor, dont les fēnix 8. Il s’agit bien d’une installation de chronométrage sur une course, pas du tapis de fitness utilisé à l’entraînement.

Pour un coureur, ce détail change la lecture du problème : le correctif vise un incident susceptible de survenir pendant une épreuve. Garmin ne précise pas combien de montres ont été touchées, ni le mécanisme technique qui provoquait le redémarrage. Il ne faut donc pas transformer cette correction en panne systématique de toutes les fēnix.

La version 24.20 se déploie progressivement

Dans son annonce de distribution du logiciel 24.20, Garmin indiquait un déploiement à 50 %. Ce pourcentage décrit l’avancement de l’envoi, pas la moitié des fonctionnalités ni une fiabilité estimée à 50 %. Ne pas encore voir la proposition sur son appareil peut simplement correspondre à cette distribution par étapes.

Point à contrôler Information utile Version recherchée Logiciel système 24.20 Incident corrigé Redémarrage possible au passage d’un point de chronométrage de semi-marathon Familles citées dans l’annonce fēnix 8, quatix 8, Enduro 3, tactix 8, fēnix E et fēnix 8 Pro/MicroLED État annoncé au démarrage Distribution progressive, 50 % lors du message initial

Les autres changements utiles de cette mise à jour

Le redémarrage en course n’est pas le seul point traité. Le journal 24.20 comporte aussi des changements pour les entraînements, la navigation et les alertes.

Usage Changement indiqué par Garmin Intervalles intenses Les notifications sont différées pendant ces phases Sommeil et Ne pas déranger Correction des sons de notification ou de minuteur qui pouvaient encore se déclencher Golf et navigation Correction du blocage pendant le golf et de la montre restant sur « Recherche » après un échec de navigation Course et marche Annonce du numéro de tour avec Auto Lap pendant les entraînements ; amélioration de la vue cartographique pour la marche Vélo Entraînements Garmin Coach pour les cyclistes débutants et de loisir Activités avec un chien Profils de chiens, badges, activités et données associées

Garmin ajuste également le menu de pause pour permettre de revenir à « Reprendre » en parcourant la liste en boucle, corrige la désactivation du Bluetooth en activité Expédition et ajoute des possibilités de report aux alertes invitant à bouger. Le comportement de suppression des activités de plus de 30 secondes évolue aussi, sans que cette annonce détaille précisément la nouvelle interaction : lisez donc la confirmation avant de supprimer un enregistrement.

Vérifier la montre avant de prendre le départ

L’objectif est de connaître la version réellement installée, plutôt que de se fier à la seule synchronisation récente avec le téléphone. Une synchronisation peut avoir transféré des données d’activité sans que l’installation du nouveau logiciel soit terminée.

Relevez le logiciel de votre montre. Consultez les informations système de l’appareil et notez le numéro affiché. Les intitulés peuvent varier selon le modèle ; c’est la valeur 24.20 qui permet de reconnaître cette mise à jour. Synchronisez avec Garmin Connect. L’application peut transférer les logiciels disponibles en arrière-plan. Attendez l’invitation d’installation sur la montre. Si nécessaire, passez par l’ordinateur. Garmin Express recherche les mises à jour d’un appareil compatible relié en USB. Suivez la proposition correspondant exactement à votre montre. Vérifiez à nouveau le numéro après l’installation. Une proposition téléchargée n’est pas encore une version installée. Faites ensuite une courte activité d’essai avant d’utiliser vos réglages habituels en compétition.

L’assistance Garmin explique les deux voies de réception, Connect et Express : le téléchargement peut précéder l’invitation d’installation. En revanche, l’annonce du correctif ne garantit ni la récupération d’une activité déjà interrompue ni l’absence de tout autre incident de course.