La Forerunner 970 permet de corriger la distance après une séance sur tapis. Il faut attendre au moins 2,4 km enregistrés par la montre et choisir la bonne commande avant de fermer l’activité.

Votre Garmin affiche une mauvaise distance sur tapis ? Voici comment la régler

Sur la Garmin Forerunner 970, vous pouvez corriger la distance d’une séance sur tapis au moment de l’enregistrer. La condition est précise : la montre doit avoir comptabilisé au moins 2,4 km. La distance de référence à saisir est celle affichée par le tapis.

Si la console indique 5,00 km et la montre 4,80 km, vous reportez donc 5,00 km. Cette opération aligne l’enregistrement sur la machine utilisée ; elle ne prouve pas que cette machine est parfaitement étalonnée.

La commande apparaît à la fin de l’activité

Le manuel français Garmin décrit cette procédure :

Démarrez une activité de tapis de course. Courez jusqu’à disposer d’au moins 2,4 km enregistrés sur la montre. À la fin de la séance, arrêtez le chronomètre avec le bouton supérieur droit. Au premier étalonnage, choisissez Enregistrer, puis suivez l’invitation. Pour un nouvel étalonnage, choisissez Étalonner et enregistrer, puis la coche. Saisissez la distance totale affichée par le tapis.

Trois erreurs à éviter lors de la saisie

Le seuil de 2,4 km concerne la montre : si le tapis affiche 2,4 km mais le poignet seulement 2,2 km, la condition n’est pas encore remplie. Il n’est pas nécessaire de prolonger une séance prévue plus courte ; l’étalonnage peut attendre une prochaine sortie adaptée.

Reportez la distance réellement parcourue, pas votre objectif. Une séance prévue pour 5 km mais arrêtée à 4,90 km doit conserver ce second chiffre. Vérifiez aussi l’unité et ne confondez pas la distance totale avec celle du dernier intervalle. Une photo de la console avant sa remise à zéro aide à recopier la bonne valeur.

Enfin, Garmin autorise un nouvel étalonnage sur différents tapis, ou après chaque course. Un réglage effectué sur une machine n’impose donc pas de conserver cette référence lorsque vous changez de salle. Pour comparer vos séances, notez le tapis utilisé : cela permet de distinguer un changement d’entraînement d’un changement de référence.