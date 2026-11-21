Écrans, tours, pauses, allure, GPS et PacePro : une préparation concrète sur Forerunner 970, avec les limites selon les Garmin.

Avant une course, préparez surtout ce que vous verrez et ce que la montre enregistrera : écrans de données, tours, pauses, allure, satellites et stratégie PacePro. Ces six contrôles évitent de découvrir au départ un chronomètre qui se coupe, une alerte trop fréquente ou un écran illisible. Les chemins ci-dessous prennent la Forerunner 970 comme exemple ; les menus et les fonctions varient selon votre Garmin.

Faites les modifications avant votre dernière sortie de préparation, puis essayez-les. Une course n’est pas le meilleur moment pour découvrir le comportement d’un réglage. L’objectif est de rendre les informations lisibles dans votre situation, pas d’activer toutes les options disponibles.

1. Gardez les données dont vous avez réellement besoin sous les yeux

Sur la 970, ouvrez Activités, choisissez votre activité, appuyez sur le bouton inférieur gauche et ouvrez ses paramètres. Dans Écrans de données, préparez une page principale simple. Temps, distance et allure de circuit constituent par exemple une combinaison facile à consulter ; ajoutez la fréquence cardiaque si vous savez comment l’utiliser pour gérer votre effort.

Le glossaire français des champs Garmin distingue l’allure actuelle, l’allure moyenne de l’ensemble de la sortie et l’allure du circuit en cours. Elles ne répondent pas à la même question : la moyenne générale peut cacher un départ trop rapide, alors que la valeur instantanée fluctue. Choisissez consciemment la donnée que vous voulez surveiller.

2. Décidez quand un tour doit être marqué

Dans les paramètres de l’activité, vérifiez Auto Lap ou la rubrique des circuits. Un tour automatique par kilomètre facilite la lecture d’une course sur route. Le tour manuel peut être préférable pour une séance découpée à des repères précis. Vérifiez également que la touche LAP est active si vous comptez l’utiliser.

Ne confondez pas vos tours GPS et les panneaux de l’organisation. Une distance enregistrée peut diverger de la distance officielle, notamment selon la trajectoire suivie. Un bip de la montre quelques mètres avant une borne ne prouve pas que celle-ci est mal placée.

3. Vérifiez Pause Auto avant le départ

La fonction Pause Auto décrite dans les paramètres d’activité arrête l’enregistrement lorsque vous cessez de bouger ou passez sous une vitesse donnée. Elle peut être pratique aux feux pendant l’entraînement. En compétition, le temps officiel continue pendant une attente ou un ravitaillement.

Ouvrez les paramètres de votre activité de course. Repérez Pause Auto. Désactivez-la si vous souhaitez conserver un chronomètre continu, arrêts compris. Vérifiez après une courte séance que l’affichage correspond bien à votre intention.

Cette décision évite de vous fier à un temps qui exclurait involontairement vos arrêts. Elle ne modifie évidemment pas le chronométrage de l’épreuve.

4. Supprimez les anciennes alertes d’allure devenues inutiles

Une alerte réglée pour une séance rapide peut encore être présente lors d’un footing ou d’un semi-marathon. Examinez la rubrique Alarmes de l’activité. Conservez seulement les rappels pertinents pour votre plan ; une montre qui vibre constamment finit par rendre l’information importante moins visible.

Si vous utilisez une plage d’allure, essayez-la sur un terrain comparable. Une côte peut justifier de ralentir sans que vous soyez en train de rater votre course. Le réglage doit accompagner votre stratégie, pas vous pousser à accélérer partout.

5. Contrôlez les satellites et attendez l’acquisition

Le menu Satellites de la Forerunner 970 propose notamment GPS uniquement, Tous les systèmes, Tous + multibande et Sélection automatique. Cette dernière utilise SatIQ pour adapter le positionnement à l’environnement. Les options disponibles ne sont pas identiques sur toutes les Garmin.

Avant de lancer le chronomètre, placez-vous dehors et attendez la réception satellite. Dans une rue étroite entre de grands immeubles, le mode le plus économe n’est pas forcément celui qui convient. UltraTrac espace les relevés : ce n’est pas un raccourci à conseiller pour obtenir une trace fine d’une course sur route.

6. Prévisualisez PacePro plutôt que de le découvrir en courant

Sur un modèle compatible, PacePro permet de préparer des objectifs par intervalle, éventuellement en tenant compte d’un parcours et de son altitude. Dans Garmin Connect, ouvrez Entraînement et planification → Stratégies d’allure PacePro, créez votre stratégie et envoyez-la vers l’appareil.

Avant l’activité, ouvrez Entraînement → Programmes PacePro sur la montre. Sélectionnez la stratégie et examinez les intervalles et le profil. Choisissez Utiliser le plan, puis démarrez réellement le chronomètre au départ.

Vérifiez le parcours, l’objectif et les unités. Une stratégie préparée pour une autre distance n’aide pas à gérer votre effort. Si vous choisissez une simple allure de circuit, c’est aussi valable : mieux vaut un affichage compris qu’un outil plus élaboré mal préparé.