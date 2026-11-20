GameNative corrige des jeux PC sur Pixel et Galaxy : votre modèle est-il concerné ?

Un jeu PC qui affiche des textures incorrectes sur un Pixel ou un Galaxy Exynos peut désormais mériter un nouvel essai. La préversion 1.4.1 de GameNative renouvelle sa couche graphique pour les puces Mali, PowerVR et Xclipse. Les résultats publiés montrent des corrections réelles, mais pas une hausse générale des images par seconde.

Il s’agit d’une évolution distincte de la préversion 1.4 déjà présentée sur Menow. Cette fois, l’enjeu concerne particulièrement les téléphones qui n’utilisent pas une puce graphique Qualcomm Adreno.

Les Pixel et les Galaxy Exynos obtiennent des corrections vérifiables

Dans le compte rendu technique de la nouvelle couche graphique, les développeurs détaillent des essais sur cinq appareils. Le travail porte notamment sur des formats de textures employés par les jeux Windows et sur leur conversion pour les GPU mobiles.

Appareil testé Puce graphique Résultat documenté Pixel 9 Mali-G715 89 tests réussis, aucun échec dans cette série. Galaxy A35 Mali-G68 89 tests réussis, aucun échec dans cette série. Pixel 10 PowerVR 89 tests réussis ; correction de textures auparavant incorrectes. Galaxy S24 sous Android 14 Xclipse 940 Tests de chargement réussis ; cadence du test de rendu inchangée à 60 FPS. Pixel 7 Mali-G710 Tests de chargement réussis ; cadence du test de rendu inchangée à 60 FPS.

Ce tableau ne constitue pas cinq tests de jeux complets. Il décrit un banc d’essai graphique. Les temps de chargement de textures déjà mises en cache diminuent dans plusieurs cas ; le premier passage peut au contraire demander davantage de temps, puisqu’une conversion initiale est nécessaire. Les mesures à 60 FPS restant à 60 FPS illustrent précisément pourquoi correction graphique et gain de performances ne doivent pas être confondus.

GameNative exécute les jeux sur le téléphone

Le fonctionnement présenté par le projet consiste à connecter ses bibliothèques Steam, Epic ou GOG, puis à télécharger des jeux que l’on possède pour les exécuter localement sur Android. Ce n’est pas un abonnement donnant accès à tous les jeux PC, ni une diffusion vidéo depuis un serveur.

La capacité du stockage, la mémoire, le GPU et les particularités du jeu gardent donc leur importance. Un titre qui démarre peut encore rencontrer des problèmes de commandes, de rendu ou de stabilité. La présence d’un modèle dans les essais ci-dessus ne garantit pas que votre bibliothèque entière fonctionnera.

Une préversion à essayer avec une méthode simple

La publication 1.4.1 est explicitement marquée « Pre-release ». Le fichier destiné aux téléphones est distinct de la version particulière aux casques XR. Les notes signalent aussi des corrections pour GTA IV, Hogwarts Legacy, Slay the Spire et Transistor nécessitant la version récente de Proton utilisée par l’application, ainsi qu’une sauvegarde et une restauration locales des données de sauvegarde synchronisées.

Commencez par protéger votre progression. Vérifiez la synchronisation et utilisez les possibilités de sauvegarde avant de modifier une installation qui fonctionne. Choisissez un jeu connu. Reprenez la même zone, les mêmes réglages et la même résolution : changer plusieurs paramètres empêcherait de comprendre l’effet de la mise à jour. Faites un second passage. Le premier chargement des textures ne représente pas toujours le comportement une fois le cache constitué. Notez ce qui change réellement. Séparez les textures corrigées, les saccades, la température et les FPS. Une image enfin correcte peut être le principal progrès.

Le bouton d’optimisation demande aussi de comprendre ses limites

Le fonctionnement documenté de l’outil Optimize prévoit plusieurs objectifs : équilibre, qualité, performances, réduction de la consommation et de la chauffe, ou réglages minimaux. Une session compare des paramètres et permet de conserver ou d’annuler les changements.

Un compte et les conditions d’accès affichées dans l’application sont à vérifier. Le système transmet au serveur des informations sur le jeu, la configuration et les mesures de la session pour choisir les ajustements. Ce n’est donc pas simplement un interrupteur local universel.

Enfin, le suivi de compatibilité du projet précise qu’une session dite jouable peut correspondre à plus d’une minute à au moins 15 FPS. « Jouable » ne signifie donc pas « fluide ». Pour un lecteur français équipé d’un Pixel ou d’un Galaxy Exynos, l’intérêt de cette préversion est de retenter des jeux bloqués par le rendu, en évaluant chaque titre séparément plutôt qu’en attendant une transformation du téléphone en PC gaming.