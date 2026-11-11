Game Pass : ses parents disparaissent, et son carnet de dessins devient son seul indice

En rentrant chez elle, Hope Song trouve son appartement saccagé et ses parents ont disparu. Dans Hope in the City, cette étudiante de 17 ans a un outil pour commencer son enquête : son carnet de dessins. Le jeu de Lofty Sky Games et NAGA Games sort ce 11 novembre sur Xbox Series X|S et PC et rejoint le Game Pass dès son lancement.

Deux indices sur une page peuvent rouvrir toute une piste

L’enquête se déroule à Shenyang, dans le nord-est de la Chine. En parcourant la ville et en parlant aux habitants, Hope consigne ce qu’elle remarque. Vous choisissez ensuite deux observations dans son carnet et cherchez ce qui les relie. Une association pertinente peut débloquer une question à poser, un lieu à visiter ou une nouvelle piste. Vous revenez alors vers les personnages avec quelque chose de précis à leur demander.

C’est là que le jeu se distingue d’une enquête où les indices s’accumulent dans un inventaire. Vous décidez lesquels confronter. Une conversation qui semblait anodine peut prendre un autre sens après une découverte, et le carnet garde ces deux éléments à portée de main.

Le jeu a prévu une réponse, même quand votre théorie tombe à plat

Dans sa présentation sur Xbox Wire, la directrice créative Judith Cheung raconte que les premières versions donnaient la même réaction quand deux observations n’avaient aucun rapport. L’équipe a réécrit ces réponses au cas par cas. Une combinaison sans issue peut ainsi faire réagir Hope, dévoiler un trait de son caractère ou glisser un indice discret.

Le carnet contient plus de 100 dessins de l’artiste Calista Antonio. Elle a utilisé les décors et les personnages en 3D pour préparer certaines perspectives, avant de travailler le trait et l’aquarelle numérique. Les croquis racontent ce que Hope retient d’une scène. Cela explique aussi pourquoi le carnet a un rôle dans l’enquête : il montre le point de vue du personnage, jusque dans les détails qu’elle choisit de dessiner.

Où jouer à Hope in the City ce 11 novembre ?

Selon le calendrier Xbox, Game Pass Ultimate donne accès au jeu sur Xbox Series X|S, PC et dans le cloud. PC Game Pass permet d’y jouer sur ordinateur. Le jeu est également vendu séparément sur Steam. La fiche Steam indique que le français n’est pas pris en charge, un détail qui compte ici puisque les dialogues et les indices écrits sont au cœur de l’enquête.

Si vous aimez les enquêtes où une observation anodine change le sens d’une conversation, c’est le carnet qu’il faut regarder de près. Le plaisir annoncé tient à ce moment où deux détails, isolément banals, vous donnent enfin la bonne question à poser.

Crédit image : Lofty Sky Games et NAGA Games, via Xbox Wire.