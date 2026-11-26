The Outlast Trials rejoint le Game Pass le 1er décembre. Premium est aussi concerné : formules, plateformes et fonctionnement de cette expérience d’horreur.

The Outlast Trials rejoindra le Game Pass le 1er décembre 2026, et Ultimate ne sera pas la seule formule concernée. Microsoft annonce aussi le jeu dans Game Pass Premium et PC Game Pass, avec un accès sur Xbox Series X|S, PC et dans le cloud. Pour ceux qui cherchent une expérience d’horreur à partager, cette arrivée donnera accès aux expériences de Murkoff sans acheter séparément le jeu de base, tant que les conditions de l’abonnement restent remplies.

L’annonce figure dans la sélection officielle publiée par Xbox le 17 novembre. Il ne s’agit pas du lancement initial de The Outlast Trials : le titre de Red Barrels existe déjà depuis plusieurs années. La nouveauté du 1er décembre concerne son entrée dans ces catalogues.

Premium, Ultimate et PC : qui pourra lancer le jeu ?

Le nom de votre formule compte davantage que la présence du logo Game Pass sur une image. Voici le périmètre donné par Microsoft pour cette arrivée :

Formule Présence annoncée le 1er décembre Game Pass Ultimate Oui Game Pass Premium Oui PC Game Pass Oui, pour jouer sur PC Game Pass Essential Non dans cette annonce

Xbox liste le cloud, les Series X|S et le PC. Il faut ensuite employer le mode d’accès inclus dans sa propre offre : le tableau ne transforme pas PC Game Pass en abonnement console. Microsoft ne donne pas d’heure française d’ouverture dans ce calendrier. Une date annoncée ne signifie donc pas que le bouton d’installation sera nécessairement actif dès minuit sur chaque compte.

Cette arrivée ne doit pas non plus être confondue avec l’attribution d’une licence permanente. L’accès dépend de l’abonnement et de la présence du titre dans son catalogue. Les packs optionnels vendus séparément ne sont pas annoncés comme inclus par cette seule mention du jeu.

Une expérience Outlast pensée pour partager la panique

Dans sa présentation française du jeu, Red Barrels situe l’histoire pendant la guerre froide. Des cobayes humains deviennent les prisonniers de la Murkoff Corporation, qui les soumet à des expériences de conditionnement et de contrôle mental. Ce contexte explique le vocabulaire de « thérapie » utilisé par le jeu : il fait partie de la fiction et de sa violence institutionnelle.

Le studio distingue son accès anticipé, ouvert le 18 mai 2023, du lancement complet du 5 mars 2024. Les nouveaux abonnés découvriront donc un jeu déjà sorti, plutôt qu’une première version lancée simultanément avec le Game Pass. Red Barrels en est le développeur et l’éditeur.

La proposition change aussi la façon de vivre l’horreur. On ne suit pas simplement à plusieurs une aventure conçue comme un récit solitaire : les participants doivent accomplir des objectifs à l’intérieur d’épreuves, gérer leurs déplacements et réussir à sortir. La présence d’amis peut aider à se coordonner ; elle ne retire pas la menace.

Jouer seul reste possible, sans réunir obligatoirement quatre personnes

La description publiée par Red Barrels sur Steam prévoit des épreuves en solitaire ou en équipes de deux, trois ou quatre joueurs. Elle précise que les objectifs obligatoires n’imposent pas la coopération. Vous n’avez donc pas besoin de constituer un groupe complet pour commencer.

Le cœur du jeu repose sur l’évitement, la dissimulation et la fuite. Les outils débloqués peuvent notamment étourdir ou aveugler les ennemis, voir à travers les murs et soigner. Cela crée des choix de préparation différents d’un jeu où il suffirait d’améliorer une arme pour éliminer tout ce qui bloque le passage.

La progression ne se limite pas non plus à une succession de longues sessions identiques : la présentation distingue les grandes épreuves scénarisées des MK-Challenges, plus courts et situés dans des sections remaniées de cartes. Pour une soirée entre amis, ce contraste aide à comprendre le type d’engagement proposé, sans garantir une durée précise pour chaque partie.

Le crossplay ne signifie pas que toute votre progression voyage

Red Barrels a annoncé le jeu entre plateformes lors de la préparation de la sortie console, en distinguant cette fonction du transfert de progression, qui n’était pas inclus dans cette annonce. Le premier permet de retrouver des joueurs équipés différemment ; le second concernerait vos déblocages lorsque vous changez de version.

Si vous avez déjà joué sur une autre boutique ou une autre console, ne partez donc pas du principe qu’une installation via le Game Pass récupérera automatiquement votre patient, ses améliorations et ses objets. Vérifiez les possibilités de la version et du compte utilisés avant de changer votre façon de jouer. Ce sont deux questions séparées de l’arrivée du jeu dans un abonnement.

Un rendez-vous pour les amateurs d’horreur, pas pour toute la famille

Les expériences de Murkoff reposent sur une violence explicite et une ambiance oppressive. Il vaut mieux choisir ce jeu pour cette proposition précise que pour le seul fait de pouvoir le télécharger avec son abonnement. Pour un groupe, s’accorder sur le type de jeu recherché compte autant que réunir les bonnes plateformes.

Le rendez-vous annoncé est le 1er décembre, avec trois formules concernées. Premium constitue ici la différence utile à retenir : il n’est pas nécessaire de passer à Ultimate uniquement pour bénéficier de cette arrivée sur une plateforme couverte par son offre.