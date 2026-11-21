Huit jeux quitteront le Game Pass le 30 novembre 2026, dont Banishers: Ghosts of New Eden, Aliens: Dark Descent et Moving Out 2. Si vous avez commencé l’un d’eux, regardez votre progression avant d’entamer une nouvelle aventure. Le téléchargement sur la console ne garantit pas de pouvoir continuer une fois le titre retiré de votre abonnement.

La liste officielle publiée par Xbox concerne le cloud, les consoles et le PC pour chacun des huit titres. Microsoft annonce le 30 novembre sans préciser d’heure française de retrait. Il vaut donc mieux prévoir sa dernière session avant cette journée.

Les huit départs annoncés pour le 30 novembre

Jeu Accès concernés Aliens: Dark Descent Cloud, console et PC Banishers: Ghosts of New Eden Cloud, console et PC DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party Cloud, console et PC Generation Zero Cloud, console et PC Kill It With Fire! 2 Cloud, console et PC Moving Out 2 Cloud, console et PC Star Trucker Cloud, console et PC Totally Reliable Delivery Service Cloud, console et PC

Pour organiser votre semaine, commencez par les parties déjà en cours. Une campagne dont il vous reste une dernière étape constitue une priorité plus réaliste qu’un nouveau jeu lancé uniquement pour profiter de sa présence au catalogue. La date limite peut aider à choisir ce que vous voulez poursuivre.

Banishers mérite de reprendre le fil de votre enquête

Dans Banishers, l’intérêt vient notamment des choix qui affectent Red, Antea et les habitants de New Eden. Le jeu du studio français DON’T NOD met en scène deux chasseurs de fantômes dont l’un devient lui-même un esprit. Les enquêtes demandent de comprendre les liens entre les vivants et les morts, avant de trancher.

Les développeurs expliquent le rôle des décisions dans ces affaires. Si vous reprenez une ancienne sauvegarde, relisez votre objectif et rappelez-vous les engagements déjà pris. Prendre le temps de retrouver ce contexte permettra de mieux comprendre la prochaine décision.

Vous débutez tout juste ? Faites une première session pour savoir si vous avez envie de poursuivre, puis décidez en fonction de votre temps disponible. La vitesse de progression varie selon les combats, l’exploration et la place accordée aux enquêtes secondaires. Aucune durée de complétion ne peut garantir le temps qu’il vous faudra personnellement.

Moving Out 2 se partage aussi le temps d’une soirée

Pour réunir des amis avant le retrait, Moving Out 2 permet de jouer seul ou jusqu’à quatre, en coopération locale et en ligne. Le support de Team17 confirme le jeu entre plateformes et un mode d’assistance. Les niveaux de déménagement donnent un objectif concret à une session, même lorsque le groupe ne compte pas terminer toute l’aventure.

Si vos partenaires utilisent d’autres machines, activez le jeu entre plateformes dans les réglages généraux. Vérifiez aussi que chacun possède un accès au jeu sur sa plateforme. Le retrait du catalogue peut interrompre une partie régulière si l’un des membres dépend de cet abonnement.

Avant d’acheter pour continuer, vérifiez votre édition

Xbox invite les abonnés à profiter d’une réduction d’achat avant le départ. Comparez le prix affiché sur votre compte, le jeu complet et les éventuelles éditions enrichies. Une extension seule ne fournit pas le jeu auquel vous accédiez grâce au Game Pass.

Pour reprendre votre progression, choisissez également la bonne plateforme et le même compte. La fiche française de Banishers permet de contrôler les appareils pris en charge et les fonctionnalités associées. Ce contrôle évite d’acheter un produit dont les conditions ne correspondent pas à votre manière de jouer.