3 rendez-vous Game Pass sont annoncés entre le 24 et le 27 novembre, mais ils ne concernent pas les mêmes abonnés. Motorslice rejoint Premium, Sniper Ghost Warrior Contracts 2 arrive dans plusieurs catalogues et Arkheron débute en Game Preview. Avant de préparer un téléchargement, le nom exact de votre abonnement compte autant que celui du jeu.

Quel abonnement pour chacun des 3 jeux ?

Jeu Date annoncée Formules annoncées À retenir Motorslice 24 novembre Premium, Ultimate, PC Game Pass Nouvel accès Premium ; déjà présent avec Ultimate et PC Game Pass Sniper Ghost Warrior Contracts 2 24 novembre Premium, Ultimate, PC Game Pass Campagne de tir à longue distance en solo Arkheron 27 novembre Ultimate, PC Game Pass Lancement en Game Preview ; Premium non annoncé

Ce calendrier figure dans l’annonce officielle Xbox de la seconde vague de novembre. Essential ne figure pas parmi les formules citées pour ces 3 jeux. Le tableau ne constitue donc pas une liste commune à tous les abonnements.

Un ajout Premium et deux autres rendez-vous

Pour un abonné Ultimate ou PC Game Pass, Motorslice n’est pas une nouvelle arrivée : le changement annoncé est son ouverture à Premium. Il faut distinguer un jeu qui entre pour la première fois dans le service d’un titre qui devient accessible avec une formule supplémentaire.

Les expériences proposées sont différentes. Motorslice privilégie le déplacement et l’escalade dans une gigantesque structure en ruines. Sniper Ghost Warrior Contracts 2 demande de préparer ses tirs à longue distance, parfois au-delà d’un kilomètre. Arkheron organise des affrontements en équipes de 3 ; les objets récupérés déterminent les capacités et permettent de modifier sa stratégie.

Pourquoi la mention Game Preview compte pour Arkheron

Game Preview désigne une version encore en développement. L’entrée dans l’abonnement ne signifie pas que le jeu est définitivement achevé. Pour le joueur, cela change la manière d’aborder une partie : des éléments peuvent évoluer et l’expérience ne doit pas être comparée sans nuance à celle d’une version finale.

La présentation Xbox des sorties de la semaine décrit la progression dans les étages d’une tour et le rôle des équipements dans les combats. C’est le principe annoncé, pas le résultat d’un essai Menow ni une garantie sur les performances au lancement.

Vérifier votre accès depuis la France

Ouvrez le catalogue Game Pass avec le compte qui détient l’abonnement. Recherchez le titre complet sur l’appareil où vous souhaitez jouer. Vérifiez que la fiche propose l’installation incluse avec votre formule. Un bouton d’achat seul ne confirme pas l’accès par abonnement. Pour jouer en streaming, contrôlez séparément que l’option cloud est proposée à votre compte et sur cet appareil.

Les dates et formules indiquées ici sont celles de l’annonce internationale. La disponibilité française de chaque fiche reste à confirmer lors de l’ouverture. Une annonce Game Pass ne rend pas automatiquement toutes les versions, tous les appareils et tous les territoires équivalents. Il est donc préférable de contrôler l’accès local avant de modifier sa formule pour un titre précis.