GalaxyClub révèle le nom de code Q9m pour un futur Samsung à trois volets. Cet indice ne confirme ni son nom commercial ni son arrivée en France.

Galaxy Z TriFold 2 : un nouvel indice relance le projet, mais pas encore sa sortie en Europe

Le Samsung à trois volets pourrait bien avoir une suite. GalaxyClub affirme avoir identifié un appareil en développement sous le nom de code Q9m, dans une information publiée le 25 novembre. Le rapprochement avec le premier Galaxy Z TriFold est convaincant pour le média néerlandais, mais il ne règle pas la question qui compte pour un acheteur français : ce prochain modèle sera-t-il vendu en Europe ?

Q9m reprend la logique du premier TriFold

Dans son information originale sur la prochaine génération de pliables Samsung, GalaxyClub rapproche Q9m de Q7m, le code sous lequel le premier TriFold avait été développé. Le média explique que le modèle initial constituait une variante de la famille Fold correspondante. Il interprète la répétition de ce schéma comme l’indice d’un nouveau téléphone à trois panneaux.

La nouveauté du jour est ce nom de code, pas une fiche technique. Le même article conserve une partie plus ancienne, datée du 31 juillet, avec d’autres hypothèses sur la gamme de 2027. Il faut les distinguer de l’information ajoutée en novembre : elles ne deviennent pas des caractéristiques confirmées du futur appareil parce qu’elles figurent sur la même page.

« Galaxy Z TriFold 2 » reste donc une manière de désigner le successeur envisagé. Samsung n’a pas annoncé ce nom commercial dans les documents consultés. GalaxyClub attend la prochaine génération autour de l’été 2027 ; cette fenêtre n’est pas un rendez-vous fixé par le constructeur.

L’intérêt du format dépasse celui d’un Fold simplement plus large

Le premier TriFold donne un point de comparaison concret. Dans son annonce officielle de décembre 2025, Samsung décrit un écran intérieur de 10 pouces qui se replie deux fois vers l’intérieur, grâce à deux charnières. Un écran extérieur de 6,5 pouces permet d’utiliser l’appareil refermé. Ces caractéristiques appartiennent à la première génération ; elles ne préjugent pas des dimensions de Q9m.

L’espace intérieur permet notamment d’afficher trois applications côte à côte et de redimensionner leurs fenêtres. On peut ainsi rapprocher un document, une page de recherche et une messagerie sans les consulter successivement. Le bénéfice vient de la surface disponible pour plusieurs contenus, et pas seulement d’une diagonale plus spectaculaire pour regarder une vidéo.

Samsung propose également DeX directement sur le premier TriFold : jusqu’à quatre espaces de travail, chacun pouvant accueillir cinq applications. Ce fonctionnement donne une idée de l’usage visé, plus proche d’un petit poste de travail que d’un simple écran de téléphone agrandi. Il ne permet toutefois pas de conclure qu’un successeur conservera exactement les mêmes fonctions ou les mêmes limites.

Un grand écran exige aussi une continuité logicielle bien pensée

La documentation Samsung sur les écrans du TriFold actuel précise un détail moins visible dans les photographies : les applications ouvertes sur l’écran extérieur peuvent se poursuivre sur l’écran intérieur quand on déplie le téléphone. Le constructeur indique en revanche que la poursuite sur l’écran extérieur à la fermeture n’est pas prise en charge ; l’application se ferme et doit être rouverte.

Cette différence illustre ce qu’une fiche de futur pliable devra expliquer au-delà du nombre de panneaux. Passer d’une consultation rapide dans la rue à un travail sur grand écran ne dépend pas uniquement de la charnière. La manière dont les applications changent d’écran compte aussi dans l’usage quotidien.

La France reste la grande inconnue de cette fuite

Pour le premier modèle, Samsung avait annoncé un début de commercialisation en Corée le 12 décembre 2025, puis d’autres marchés incluant la Chine, Taïwan, Singapour, les Émirats arabes unis et les États-Unis. La France n’apparaissait pas dans cette liste.

GalaxyClub envisage une nouvelle diffusion limitée à partir de la logique des noms de code. Il s’agit de son analyse, pas d’une décision commerciale rendue publique. Q9m renforce la piste d’un successeur ; il ne constitue pas une preuve d’arrivée en Europe. Pour ceux qui attendent de remplacer téléphone et petite tablette par un seul appareil, le prochain élément réellement décisif sera donc une annonce de marchés, avant même une promesse de finesse supplémentaire.