Deux références attribuées aux prochains pliants de Samsung ont été repérées dans une base IMEI : SM-F986U et SM-F981U. Elles alimentent l’hypothèse de deux appareils, dont un modèle parfois présenté comme un Galaxy Z Fold9 Ultra. La base ne confirme toutefois ni ce nom commercial ni les différences entre les téléphones.

Le premier identifiant est associé au nom de code Q9, le second à H9. Ce sont les éléments concrets de la découverte relayée le 20 novembre. Ils donnent une piste sur le travail de Samsung, pas une fiche technique prête à être comparée à celle du Fold8.

Pourquoi deux numéros attirent l’attention

Un numéro d’appareil distingue un modèle dans les démarches techniques et commerciales. Deux références différentes peuvent révéler plusieurs projets ou variantes. Cela ne dit pas si l’une aura un écran plus large, un meilleur zoom ou une batterie plus grosse.

Le suffixe U est habituellement associé à des références destinées aux États-Unis. Il ne prouve pas qu’un appareil identique sera vendu en France sous le même nom. Une référence européenne, puis une annonce Samsung, permettront de préciser ce que les acheteurs français pourront trouver.

Le nom Ultra reste une hypothèse

Le mot Ultra crée une attente : davantage de performances, de fonctions ou de surface d’écran. Aucun de ces avantages n’est établi par ces identifiants. Le conditionnel reste donc nécessaire pour parler d’une éventuelle seconde déclinaison.

La même prudence s’applique aux images. Un rendu conceptuel peut montrer ce que pourrait être un pliant haut de gamme, mais il ne documente pas le design de SM-F986U ou SM-F981U. La preuve de l’actualité est le relevé des références, pas une maquette.

Ce que cela change si vous hésitez à acheter un Fold8

Cette découverte ne justifie pas à elle seule de reporter un achat dans l’attente d’une fonction précise. Elle ne donne ni date de disponibilité, ni prix, ni amélioration confirmée. Le fait à retenir est plus simple : Samsung semble préparer plusieurs références, et la piste d’une gamme élargie mérite d’être suivie.

Pour départager un Fold8 disponible et un futur Fold9, il manque les éléments qui changent réellement l’usage : dimensions fermé et ouvert, poids, autonomie, appareils photo et logiciels adaptés au grand écran. Tant que ces points ne sont pas établis, annoncer un gagnant ou un surcoût serait prématuré.