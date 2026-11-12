Galaxy Z Fold9 : à 7,9 mm une fois fermé, serait-il vraiment plus fin que le Fold8 Ultra ?

Le Galaxy Z Fold9 pourrait viser 7,9 mm une fois fermé, selon une rumeur d’octobre attribuée à Kro. Le Galaxy Z Fold8 Ultra mesure officiellement 8,9 mm fermé. Si les deux chiffres étaient mesurés au même endroit, cela ferait un millimètre de moins. Samsung n’a pas confirmé l’épaisseur du Fold9 et la fuite ne précise pas la méthode de mesure.

Un millimètre fermé, deux dixièmes ouvert

La publication japonaise qui relaie la fuite évoque aussi 3,9 mm ouvert. Samsung indique 4,1 mm pour le Fold8 Ultra dans son annonce officielle française. Le gain évoqué serait donc plus marqué lorsque les deux moitiés du téléphone sont repliées.

Ce que le chiffre ne dit pas sur le téléphone dans la poche

Un pliable n’a pas une épaisseur uniforme. Le bord de la charnière, le reste du châssis et le bloc photo peuvent dépasser à des endroits différents. Pour juger le gain, il faudra savoir si la valeur publiée inclut le point le plus épais et si le bloc photo est compté. Une coque peut aussi ajouter de l’épaisseur sur une face ou autour de la charnière.

La largeur compte elle aussi. Samsung donne 9,7 mm fermé pour le Fold8 standard, mais ses proportions diffèrent de celles de l’Ultra. Un modèle plus large et plus fin ne se glisse donc pas forcément mieux dans la même poche. Le tableau officiel des deux Fold8 donne un point de départ pour comparer largeur et épaisseur ensemble.

La mesure à regarder avant de décider d’attendre

Si votre Fold actuel vous gêne surtout lorsque vous le transportez, la valeur fermée aura plus de sens que l’épaisseur d’une seule moitié. Comparez-la au même endroit, coque comprise si vous en utilisez une. Si votre gêne vient du poids ou de la largeur, attendez les mesures correspondantes. Les 7,9 mm restent à ce stade une cible rapportée.

Visuel Menow. Vue de principe, épaisseur du Fold9 non confirmée.