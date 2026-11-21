Deux références attribuées à la prochaine génération de pliables Samsung relancent l’hypothèse d’un Galaxy Z Fold9 accompagné d’un second modèle. Les identifiants SM-F986U et SM-F981U sont associés aux noms internes Q9 et H9. C’est une piste sur l’organisation de la gamme, pas encore la confirmation d’un Fold9 Ultra ni l’annonce de caractéristiques supérieures.

La distinction compte si vous attendez un pliable plus grand, plus fin ou mieux équipé en photo. L’existence de deux identifiants peut nourrir cette attente, mais ne répond à aucune de ces trois questions. Elle permet surtout de suivre séparément deux projets au lieu de leur attribuer d’emblée la même fiche technique.

Ce que les deux références apportent vraiment

Le signalement des références dans le suivi IMEI distingue SM-F986U, associé à Q9, de SM-F981U, associé à H9. La lettre U renvoie ici aux variantes destinées au marché américain. Ces identifiants ne démontrent donc pas qu’un modèle équivalent est déjà enregistré ou prêt à être vendu en France.

Élément signalé Ce qu’il indique Ce qu’il ne confirme pas SM-F986U / Q9 Une référence distincte attribuée au prochain pliable Samsung. Le nom commercial, le format exact et la fiche technique finale. SM-F981U / H9 Un second projet identifiable séparément. Qu’il s’agisse obligatoirement d’une version Ultra du Fold9. Suffixe U Une variante liée au marché américain. Un lancement français ou une compatibilité identique à une future variante européenne. Présence dans un suivi IMEI Un indice administratif permettant de suivre les appareils. Une date de présentation, un prix ou une commercialisation garantie.

Une inscription de ce type ne remplace pas une présentation produit. Elle donne un nom de dossier que l’on pourra retrouver dans de futures certifications ou annonces. Elle ne contient pas nécessairement les différences que l’acheteur veut connaître : dimensions des écrans, poids, batterie, appareils photo ou prix.

Pourquoi l’appellation Fold9 Ultra reste une hypothèse

Deux projets peuvent correspondre à deux positionnements, mais leur relation exacte reste ouverte. L’idée d’un Fold9 classique et d’une variante Ultra est une interprétation de cette coexistence. Une autre famille de pliables, notamment un appareil à trois volets, fait aussi partie des possibilités évoquées. Le nom H9 ne suffit pas à choisir entre ces scénarios.

Il serait donc prématuré de présenter le second modèle comme un Fold9 plus performant ou plus cher. Rien, dans ces seuls identifiants, ne démontre un appareil photo supplémentaire, une meilleure autonomie ou un écran plus large. Même le nom commercial peut encore différer de celui utilisé dans les discussions autour de la fuite.

Ce qu’il faudra vérifier avant d’attendre ce second modèle

Pour savoir si cette piste répond à un besoin réel, il faudra d’abord identifier le format. Un pliable de type livre, un modèle plus large et un appareil à trois volets ne proposent pas la même prise en main ni le même usage ouvert. La diagonale seule ne suffirait d’ailleurs pas : la forme de l’écran, le poids et l’épaisseur une fois replié comptent au quotidien.

La deuxième question concerne le logiciel et les applications. Un écran plus grand n’apporte un bénéfice que si les fenêtres, le clavier et les applications exploitent cet espace. Aucune démonstration du multitâche de ces deux projets ne peut être déduite du suivi IMEI.

Enfin, aucune disponibilité française ni aucun tarif ne sont établis par ces références. Il n’y a donc pas encore de supplément de prix à mettre en face d’un avantage concret. Le fait nouveau est plus limité, mais utile pour suivre la suite : Samsung semble avoir deux dossiers distincts à dévoiler, et il faudra attendre une preuve supplémentaire pour savoir lequel correspond au Fold9 et ce que représente l’autre.