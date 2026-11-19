Vous ouvrez votre Galaxy Z Fold pour lire plus confortablement, mais l’application garde d’épaisses bandes sur les côtés ou oublie le message que vous étiez en train d’écrire ? Google veut faire reculer ces défauts. À partir d’avril 2027, un niveau minimal d’adaptation aux pliables conditionnera la publication et la mise à jour des applications sur Google Play. Les jeux suivront en août. Cette annonce ne transforme pas immédiatement les applications installées et ne signifie pas qu’elles vont toutes disparaître si leur développeur tarde.

Ouvrir le téléphone ne devrait plus faire perdre ce que vous faisiez

Le problème n’est pas simplement esthétique. Un grand écran apporte peu si un formulaire recommence au début dès que l’on déplie le téléphone. Les critères de continuité d’Android demandent notamment de conserver la position dans une page, le texte saisi et l’avancement d’une lecture multimédia lors des changements de configuration. Ils couvrent aussi le redimensionnement d’une fenêtre en écran partagé.

Exemple concret : vous préparez une réponse sur l’écran extérieur puis ouvrez le téléphone pour consulter un document à côté. L’application doit retrouver votre saisie, pas vous obliger à la recommencer. Le même principe s’applique à une vidéo, qui doit reprendre au bon endroit après le changement d’affichage.

L’aperçu de l’appareil photo est également concerné : il doit garder les bonnes proportions et la bonne orientation, y compris lorsque le pliable change de posture. Cela vise les images étirées ou tournées dans une application qui utilise la caméra, et pas uniquement l’application photo du fabricant.

Google distingue plusieurs étapes. Son annonce du 18 novembre fixe avril comme échéance pour les applications classiques. Le calendrier des jeux est différent.

Échéance Ce qui devient obligatoire Conséquence pour l’utilisateur Novembre 2026 Possibilité pour les développeurs d’ajouter des captures pour pliables Ces aperçus doivent apparaître progressivement sur les fiches du Play Store Avril 2027 Niveau minimal d’adaptation pour publier ou mettre à jour une application Les nouvelles versions doivent mieux gérer les changements d’écran Avril 2027 Captures dédiées aux pliables pour les nouvelles soumissions d’applications et de jeux Possibilité de voir le rendu prévu avant l’installation Août 2027 Niveau minimal spécifique aux jeux Commandes, affichage et continuité doivent résister aux changements de format

Une ancienne application qui ne reçoit aucune mise à jour restera téléchargeable, précise Google. L’annonce ne décrit donc pas un effacement général des applications existantes. La contrainte porte sur leur publication et leurs mises à jour.

Un minimum de confort, pas la promesse d’une application parfaite

Android organise la qualité en trois niveaux. Dans ses recommandations pour les interfaces adaptatives, le niveau de base garantit un fonctionnement utilisable dans la surface disponible. Il ne garantit pas la présentation la plus aboutie pour chaque taille d’écran.

Les niveaux supérieurs vont plus loin : une application peut afficher plusieurs panneaux plutôt qu’agrandir une interface de téléphone, mieux exploiter un clavier ou un stylet, et organiser ses fonctions selon la posture du pliable. Pour un lecteur de documents, par exemple, une liste de fichiers et une page peuvent cohabiter ; pour une application multimédia, le contenu et les commandes peuvent occuper des zones différentes. Ce sont des possibilités d’interface, pas des fonctions que Google promet d’ajouter à toutes les applications.

Il faut donc distinguer deux résultats : faire disparaître un défaut bloquant et vraiment profiter du grand écran. La nouvelle obligation établit d’abord un plancher de qualité.

Les jeux ne seront pas tous forcés de tourner à 60 images/s

Les règles spécifiques aux jeux portent notamment sur la visibilité des commandes et la conservation de l’état de la partie. Les zones tactiles doivent rester alignées avec les boutons affichés après un changement de format. Un jeu peut garder des bandes s’il est tourné dans une orientation qu’il ne prend pas en charge ; elles doivent être gérées proprement.

Les hautes fréquences d’affichage et une résolution adaptée aux différents écrans relèvent d’un niveau plus exigeant. Le minimum imposé en août ne promet ni 60 images/s dans tous les jeux ni une amélioration automatique de leurs graphismes.

Ce que vous pouvez déjà vérifier sur votre Fold

Pour repérer les applications qui vous gênent réellement, partez d’une action simple et sans données sensibles :

Écrivez quelques mots dans un brouillon, puis ouvrez et refermez le téléphone. Vérifiez que le texte est conservé. Faites défiler une longue page, tournez l’écran puis revenez à la position initiale. Regardez si votre emplacement est maintenu. Essayez l’écran partagé avec une application habituelle. Les commandes doivent rester accessibles lorsque vous réduisez sa fenêtre.

Ce contrôle ne certifie pas la conformité complète d’une application. Il permet en revanche de décrire précisément un défaut à son développeur : le nom de l’application, sa version, le modèle du téléphone et l’action qui provoque le problème. En France, aucune inscription particulière n’est annoncée pour bénéficier de ces règles du Play Store : l’amélioration dépendra surtout des versions que publieront les développeurs.