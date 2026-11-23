Des relevés commerciaux associent Q9 à 200 MP et B9 à 50 MP. Ce sont des indices sur les futurs pliables Samsung, pas encore leurs fiches techniques officielles.

Galaxy Z Fold 9 Ultra et Flip 9 : des documents donnent un nouvel indice sur leurs photos

Image : illustration.

Les prochains pliables Samsung commencent à laisser des traces jusque dans leurs composants photo. Des relevés commerciaux repérés par SammyGuru associent Q9 à une pièce marquée 200M et B9 à une référence 50M WIDE. Ces codes sont attribués respectivement aux futurs Galaxy Z Fold 9 Ultra et Galaxy Z Flip 9. Samsung n’a pas confirmé leurs caractéristiques.

200 MP pour l’Ultra, 50 MP pour le Flip : la piste se précise

Les documents rapportés par SammyGuru, puis repris par Digital Trends le 22 novembre, concernent des pièces et des noms de projet. Ils suggèrent que les appareils pourraient conserver les définitions de leurs prédécesseurs pour la caméra principale.

Cela ne permet pas de conclure qu’ils reprendront exactement les mêmes capteurs. Le nombre de mégapixels ne décrit ni leur taille, ni l’optique placée devant, ni le traitement final. Un constructeur peut travailler ces éléments tout en gardant la même définition sur sa fiche produit.

Les références américaines apparaissent aussi

Un autre relevé, publié par Android Treasure le 19 novembre, montre deux entrées IMEI : SM-F981U, nom de projet H9, et SM-F986U, Q9. L’association au Fold 9 et au Fold 9 Ultra repose sur la continuité des références Samsung. Le suffixe U correspond habituellement aux variantes américaines.

Les deux familles de documents ne donnent donc pas la même information. L’IMEI aide à identifier des appareils en préparation ; le relevé commercial fournit une piste sur des composants. Les réunir dessine un projet plus concret, sans transformer ces traces en annonce commerciale.

Le Fold 9 standard garde encore son mystère

Les références photo citées concernent Q9 et B9. Elles ne suffisent pas à attribuer un capteur de 50 MP au Fold 9 standard H9. Cette possibilité reste une déduction de certains observateurs, pas une caractéristique révélée par ces documents.

Aucun de ces relevés n’établit non plus un prix en euros, une date française ou un résultat en photo de nuit. Pour ceux qui hésitent entre attendre et acheter un pliable actuel, l’information utile est plus précise : Samsung paraît avancer sur ses générations suivantes, mais les premiers indices ne démontrent encore aucun gain photographique. La qualité du zoom, des portraits et des sujets en mouvement restera à évaluer sur des appareils finalisés.