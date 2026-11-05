Après plusieurs mois avec le pliable Samsung, Ben Schoon décrit les limites qu’il rencontre en photo. Son retour concerne le cadrage et le zoom, sans constituer une mesure de laboratoire.

Galaxy Z Fold 8 : le zoom photo reste le compromis qui gêne un utilisateur au quotidien

Le grand écran d’un pliable ne garantit pas qu’il remplacera aussi le photophone que l’on aimait utiliser. Après plusieurs mois avec le Galaxy Z Fold 8, Ben Schoon explique dans 9to5Google que la photo reste son point de friction.

Son retour, publié le 4 novembre, est celui d’un utilisateur identifié. Il éclaire des situations réelles, mais ne constitue ni un test Menow ni un classement universel des appareils photo.

Le zoom et la prise en main au centre des critiques

Le journaliste décrit notamment des résultats moins satisfaisants lorsque le cadrage dépasse 2x. Il évoque aussi la façon dont ses doigts peuvent gêner une prise de vue avec le téléphone. Ce second problème relève autant de la manipulation que de l’image produite.

Ces observations ont une conséquence pratique : un appareil agréable à lire ou à déplier peut demander d’autres habitudes quand il faut prendre une photo rapidement.

Les photos à regarder avant de choisir un pliable

Pour évaluer ce type de retour, mieux vaut partir de ses propres sujets. Photographie-t-on surtout des personnes proches, des scènes larges ou des détails éloignés ? Un défaut gênant dans un cas peut peser beaucoup moins dans un autre.

Les exemples d’une source permettent alors de chercher les situations comparables. Un recadrage serré et une photo prise à la focale principale ne répondent pas à la même question ; les regarder séparément évite un verdict trop général.

La prise en main mérite également un essai en magasin : ouvrir l’appareil photo, changer de cadrage et placer ses doigts donnent des indications qu’une liste de capteurs ne fournit pas.

Ce témoignage ne suffit pas à condamner toute la photo du Fold 8. Il souligne plutôt un compromis à examiner avant l’achat. L’intérêt de ce retour tient à l’usage répété du modèle actuel, sans attendre les caractéristiques encore incertaines d’un successeur.

Source : le retour de Ben Schoon dans 9to5Google.

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