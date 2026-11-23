Les derniers pliables Samsung reçoivent un nouveau correctif en Europe. Voici les trois versions à identifier et la différence avec la première mise à jour de novembre.

Galaxy Z Fold 8 et Flip 8 : une deuxième mise à jour de novembre arrive en Europe

Votre Galaxy pliable a déjà été mis à jour ce mois-ci ? Une nouvelle proposition de téléchargement n’est pas forcément un doublon. Samsung diffuse un deuxième correctif de novembre pour les Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra et Flip 8 en Europe. Le déploiement est rapporté le 23 novembre ; sa présence sur chaque téléphone français reste à vérifier.

Dans son reportage consacré à cette extension européenne, SamMobile précise que cette version avait commencé à circuler en Corée cinq jours auparavant. Samsung n’a pas détaillé la raison de ce deuxième envoi.

Trois références permettent de reconnaître ce nouveau correctif

La version rapportée se termine par AZK5. Le numéro complet dépend du modèle :

Galaxy Z Fold 8 : F971BXXS4AZK5 ;

F971BXXS4AZK5 ; Galaxy Z Fold 8 Ultra : F976BXXS4AZK5 ;

F976BXXS4AZK5 ; Galaxy Z Flip 8 : F776BXXS4AZK5.

Les captures de l’écran de mise à jour publiées par SamMobile accompagnent le constat de déploiement. Aucune nouvelle fonction n’est documentée. Les 179 vulnérabilités mentionnées dans le reportage renvoient au bulletin initial de novembre : il ne faut pas y voir 179 corrections supplémentaires propres à cette deuxième version.

La procédure officielle Samsung France indique le chemin Paramètres → Mise à jour du logiciel → Téléchargement et installation. Si un téléchargement est proposé, consultez ses informations et comparez la référence avec celle de votre modèle. Samsung recommande de sauvegarder ses données avant une mise à jour.

Si le logiciel est annoncé à jour, l’écran affiche les dernières informations disponibles pour votre appareil. Il est possible de revenir effectuer une vérification ultérieure. Les menus peuvent légèrement varier selon la version logicielle.

Prenons un cas concret : vous avez installé le premier correctif du mois et votre écran indique toujours « novembre ». Ce seul mois ne permet pas de distinguer les deux livraisons. La référence complète est plus précise : le suffixe AZK5 identifie ici la nouvelle version rapportée, alors que la simple date du correctif ne raconte pas tout l’historique des installations.

L’installation continue en arrière-plan

Ces trois pliables prennent en charge les mises à jour transparentes, rappelle SamMobile : le téléphone reste utilisable pendant le téléchargement et l’installation en arrière-plan, puis un redémarrage termine l’opération. Cette nouvelle livraison est donc une mise à jour d’entretien à identifier, sans lui attribuer des nouveautés One UI que Samsung n’a pas annoncées.