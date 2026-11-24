Deux logiciels peuvent afficher le même mois de sécurité. Les numéros se terminant par AZK5 permettent d’identifier la nouvelle version européenne.

Galaxy Z Fold 8 et Flip 8 : « novembre » ne suffit pas à reconnaître le dernier correctif

Votre Galaxy pliable affiche déjà un correctif de novembre, mais une nouvelle mise à jour reste proposée ? Le mois de sécurité ne suffit pas à identifier la dernière version du logiciel. Pour les Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra et Flip 8 européens concernés par la deuxième distribution du mois, c’est le numéro de version se terminant par AZK5 qu’il faut comparer.

Menow a présenté l’arrivée de cette deuxième mise à jour en Europe. Le contrôle utile, une fois le téléphone en main, consiste à séparer trois informations : son modèle exact, le logiciel installé et la date du correctif de sécurité Android.

Le numéro à comparer selon le modèle

Modèle européen concerné Version signalée Galaxy Z Fold 8 F971BXXS4AZK5 Galaxy Z Fold 8 Ultra F976BXXS4AZK5 Galaxy Z Flip 8 F776BXXS4AZK5

Le journal officiel du Galaxy Z Fold 8 SM-F971B associe F971BXXS4AZK5 à une publication le 23 novembre, sous Android 17, avec un niveau de sécurité daté du 5 novembre 2026. La date de publication du logiciel et celle du correctif ne désignent donc pas le même événement.

SamMobile relève les trois références européennes et rappelle que Samsung n’a pas expliqué la raison précise de cette seconde distribution. Le journal de Samsung annonce une amélioration de sécurité, sans détailler une nouvelle fonction. Deux paquets publiés dans le même mois ne signifient pas qu’une nouvelle version majeure de One UI a été installée.

Où retrouver ces informations sur son Galaxy

Dans Paramètres → À propos du téléphone → Informations sur le logiciel, comparez les versions affichées avec celles du modèle concerné. La documentation française de Samsung distingue bien la mise à jour du système d’exploitation de la mise à jour de sécurité.

Revenez ensuite dans Mise à jour du logiciel → Téléchargement et installation pour demander une recherche. L’intérêt de ces deux vérifications est différent : l’une décrit ce qui est installé, l’autre interroge ce qui est proposé à cet appareil.

La recherche peut rester vide malgré un déploiement européen

Samsung indique que les distributions se font par vagues et selon les configurations. Les versions du tableau ne sont pas des fichiers à installer indifféremment sur n’importe quel Fold ou Flip. Si aucune mise à jour n’apparaît, conservez les références du modèle et du logiciel : elles permettront une comparaison précise lorsqu’une nouvelle notification arrivera.