Sept nuits, une application à jour ou un téléphone Galaxy : Samsung précise pourquoi les fonctions santé de la Watch8 ne deviennent pas toutes utilisables dès l’installation.

La mise à jour est installée, mais votre Galaxy Watch8 ne montre pas encore tous les nouveaux indicateurs ? Cela peut tenir aux données nécessaires pour les calculer. Les fonctions santé de One UI 9 Watch ont des conditions différentes : historique de sommeil, mesures préalables, version des applications et téléphone associé. Samsung les détaille dans son annonce du 24 novembre ; télécharger Wear OS 7 ne lève pas ces conditions.

Ce point complète le déploiement stable de One UI 9 Watch sur la Galaxy Watch8. La nouveauté utile ici concerne ce que l’on peut réellement obtenir après l’installation, notamment si l’on utilise la montre avec un téléphone Android d’une autre marque.

Un nouvel indicateur n’apparaît pas forcément le premier matin

Dans son communiqué consacré aux Watch8 et Watch8 Classic, Samsung distingue les exigences suivantes :

Fonction Données ou équipement nécessaires Vitals : écarts des mesures nocturnes Au moins 7 nuits ; Android 11+, Samsung Health 7.0+, compte Samsung Score de santé cardiaque Téléphone Galaxy compatible ; Samsung Health 7.0 ; première période de port de 24 heures Charge cardio quotidienne 7 jours d’activité ; 28 jours de port continu recommandés ; Watch7 ou ultérieure avec One UI 9 Watch Indice de forme Une mesure de composition corporelle et de VO₂ max ; 2 jours d’activité et de pas ; Watch7 ou ultérieure avec One UI 9 Watch Coaching du sommeil amélioré 3 jours de sommeil sur 14 jours ; Samsung Health 7.1+ ; téléphone Galaxy sous Android 11+

La charge cardio et l’indice de forme exigent également Android 11+, Samsung Health 7.0+ et un compte Samsung. Pour l’apnée améliorée, Samsung cite deux nuits valides sur dix jours via Samsung Health Monitor ; sa disponibilité dépend des autorisations locales. Cette annonce internationale ne prouve pas son activation française.

Ces différences changent la façon de vérifier une fonction absente. Avec Vitals, par exemple, il faut d’abord regarder l’historique nocturne disponible. Réinstaller une application ne peut pas créer les nuits manquantes. Avec le coaching amélioré, le téléphone fait partie des conditions : disposer d’Android 11 ne suffit pas si le modèle Galaxy exigé n’est pas présent.

La référence personnelle donne du sens aux chiffres

9to5Google décrit Vitals comme une lecture regroupée du rythme cardiaque, de sa variabilité, de la respiration, de la température cutanée et de l’oxygénation. Le système cherche à faire ressortir les valeurs inhabituelles par rapport aux habitudes de la personne.

L’intérêt n’est donc pas de comparer brutalement deux utilisateurs ni de transformer un chiffre isolé en verdict. L’historique propre à chacun est au cœur du fonctionnement. Ces outils servent au suivi du bien-être ; ils ne remplacent pas un diagnostic médical.

Trois contrôles différents après le téléchargement

Commencez par séparer le système de la montre et les applications du téléphone. Samsung Health et Samsung Health Monitor ne sont pas deux noms pour une même application. Une version de Wear OS à jour ne prouve pas, à elle seule, que chacune de ces applications l’est aussi.

Contrôlez que One UI 9 Watch est bien installé sur votre montre, plutôt que de vous fier à une notification de téléchargement. Vérifiez les mises à jour de Samsung Health et de Samsung Health Monitor sur le téléphone associé. Comparez la fonction recherchée aux prérequis du tableau : nuits, jours d’activité, mesures et téléphone.

Pour rechercher le logiciel système, le guide français de Samsung indique Galaxy Wearable → Paramètres de la montre → Mise à jour logicielle montre → Téléchargement et installation. Prévoyez au moins 30 % de batterie. Sur la montre, les applications se vérifient dans le Play Store, puis Gérer les applis et Tout mettre à jour. Les intitulés peuvent varier selon le logiciel.

Si le système n’est pas encore proposé, c’est un autre cas : le déploiement stable concerne les Watch8 et Watch8 Classic, alors que les Watch7, Watch Ultra d’origine et Watch6 restent alors en bêta. Aucun contrôle effectué sur une montre étrangère ne garantit le téléchargement sur votre exemplaire français. L’écran de recherche de mise à jour reste le point de départ pour le vérifier.