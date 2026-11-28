La Watch8 Classic récupère plusieurs fonctions de santé de la Watch9. Le choix repose aussi sur le poids, la lunette rotative et l’écran : voici les différences qui comptent.

La Galaxy Watch8 Classic peut profiter de plusieurs nouveautés logicielles de sa cadette sans être remplacée. One UI 9 Watch lui apporte plusieurs fonctions inaugurées sur la Watch9. Pour choisir entre les deux, le poids et les commandes comptent désormais autant que les écrans de santé.

La comparaison porte ici sur la Watch8 Classic Bluetooth 46 mm et la Watch9 Bluetooth 44 mm. Ces formats ne sont pas identiques, mais ils permettent de comparer la grande Watch9 à l’unique taille de la Classic. Les autonomies ci-dessous sont des annonces Samsung, pas des mesures réalisées par Menow.

Une Classic plus imposante, malgré un écran plus petit

Les caractéristiques publiées par Samsung montrent un écart sensible entre les deux modèles.

Caractéristique Watch8 Classic 46 mm Watch9 44 mm Boîtier, hors bracelet 46 × 46,4 × 10,6 mm ; 63,5 g 46 × 43,7 × 8,6 mm ; 34 g Écran AMOLED, 438 × 438 ; jusqu’à 3 000 nits AMOLED, 480 × 480 ; jusqu’à 3 000 nits Navigation dans les menus Lunette rotative et bouton d’action Interface tactile, sans lunette rotative mécanique Puce et stockage Exynos W1000 ; 2 Go + 64 Go Snapdragon Wear Elite ; 2 Go + 32 Go Positionnement GPS double fréquence GPS double fréquence Batterie 445 mAh 445 mAh Autonomie annoncée, écran permanent activé / désactivé Jusqu’à 30 h / 40 h Jusqu’à 30 h / 40 h Résistance 5 ATM 5 ATM Téléphone requis Android 12 ou ultérieur, avec restrictions selon fonctions Android 13 ou ultérieur, avec restrictions selon fonctions

La Classic pèse ainsi 29,5 g de plus sans bracelet. Si vous gardez votre montre pour dormir ou courir, cet écart mérite davantage d’attention que le numéro de génération. À l’inverse, sa lunette offre une commande physique : c’est une raison concrète de préférer la Classic si vous aimez faire défiler les menus sans glisser sur l’écran.

Le doublement du stockage peut aussi servir à ceux qui emportent beaucoup de musique ou d’applications. Il ne signifie toutefois pas que la Classic sera deux fois plus rapide. De même, les 445 mAh présents des deux côtés ne suffisent pas à prédire votre autonomie : Samsung annonce ici les mêmes durées dans les deux modes d’écran.

Ce que One UI 9 Watch remet en commun

Dans son annonce du 24 novembre consacrée aux Watch8, Samsung cite notamment Vitalité, le Score de cœur, la Charge cardio quotidienne, l’Indice fitness et une évolution du suivi de l’apnée du sommeil. Le cadran Portrait et des améliorations de la boussole, avec points de repère et retour sur un trajet enregistré, font également partie de la mise à jour.

Le déploiement a commencé mi-novembre. Cette annonce mondiale ne garantit pas que chaque version française a déjà tout reçu : le modèle, le pays et les versions de Samsung Health et Health Monitor comptent. Avant de changer de montre pour une fonction précise, vérifiez donc les mises à jour de votre Classic et de ses applications.

Il reste des différences. La documentation française réserve par exemple le suivi sonore Audition aux Watch9 et Ultra2. Une mise à jour n’ajoute pas non plus la nouvelle puce, ne réduit pas le poids du boîtier et ne transforme pas la taille de l’écran.

Le téléphone et les usages à vérifier avant l’achat

Les deux montres disposent d’un environnement d’applications Wear OS, du NFC et de fonctions musicales. Pour les paiements, la carte et la banque doivent être compatibles avec le service choisi. Pour suivre un parcours sportif, distinguez les fonctions de boussole et de retour d’une véritable carte de randonnée : ne supposez pas qu’un fichier GPX fonctionnera dans toutes les applications sans préparation.

Le suivi cardiaque, le sommeil, la température et la composition corporelle s’appuient sur leurs capteurs, mais toutes les fonctions de santé n’ont pas les mêmes conditions d’accès. Samsung Health Monitor nécessite un téléphone Samsung Galaxy compatible pour l’ECG, la tension et les fonctions qui en dépendent. La tension demande notamment un étalonnage avec un brassard. Ces outils ne remplacent pas un diagnostic médical.

Quel prix comparer en France ?

Le 28 novembre 2026, LDLC affichait la Watch8 Classic 46 mm Bluetooth noire à 529,95 € et la Watch9 44 mm Bluetooth argent à 439,94 €, toutes deux annoncées en stock. L’écart de 90,01 € concerne ces deux références chez ce vendeur : il ne décrit pas toutes les promotions françaises et peut évoluer. Les remises avec reprise et les versions LTE doivent être comparées séparément.

Laquelle choisir, ou faut-il garder la Classic ?

Vous avez déjà une Watch8 Classic ? Installez d’abord les mises à jour disponibles et identifiez ce qui vous manque vraiment. Si son poids et sa taille vous conviennent, les nouveautés logicielles annoncées réduisent l’intérêt d’un remplacement motivé uniquement par le suivi de santé.

Vous achetez votre première montre ? À tarif proche, la Watch9 est le choix le plus simple pour privilégier la légèreté et un grand affichage. Samsung indique une prise en charge de sécurité jusqu’au 31 juillet 2031 pour la référence 44 mm étudiée. La Classic conserve son intérêt pour sa lunette, son bouton et ses 64 Go, surtout si une remise la rend nettement moins chère.

Comparez bien des versions Bluetooth entre elles : un prix LTE ajoute une connexion mobile et, selon l’opérateur, un forfait. Le bon achat est celui qui correspond à votre poignet et à votre téléphone, pas celui qui affiche simplement le chiffre le plus élevé.