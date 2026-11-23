La Classic apporte une lunette rotative, mais la Watch8 de 44 mm est plus légère et son écran plus grand. Les promotions françaises peuvent aussi inverser l’écart de prix.

La Galaxy Watch8 Classic apporte une lunette rotative et un bouton d’action personnalisable. Ce n’est pourtant pas une Watch8 supérieure dans tous les domaines : la Watch8 de 44 mm est nettement plus légère et dispose d’un écran plus grand. Même le supplément de prix n’est pas systématique : les offres françaises consultées le 23 novembre 2026 inversent légèrement l’écart.

Nous comparons ici deux variantes précises : Watch8 44 mm Bluetooth Graphite et Watch8 Classic 46 mm Bluetooth Noir. Mélanger ces références avec une Watch8 de 40 mm ou un modèle 4G changerait le prix et une partie du matériel.

Un boîtier Classic plus gros, un écran plus petit

Les fiches Samsung des Watch8 44 mm et Watch8 Classic 46 mm permettent de comparer les critères suivants. Les chiffres sont ceux du fabricant, pas des mesures Menow.

Critère Watch8 44 mm Bluetooth Watch8 Classic 46 mm Bluetooth Dimensions 46 × 43,7 × 8,6 mm 46 × 46,4 × 10,6 mm Poids annoncé 34 g 63,5 g Écran Super AMOLED 37,3 mm ; 480 × 480 pixels 34 mm ; 438 × 438 pixels Commande distinctive Tactile Lunette rotative physique, bouton d’action Batterie 435 mAh 445 mAh Autonomie constructeur Jusqu’à 40 h ; 30 h avec écran permanent Jusqu’à 40 h ; 30 h avec écran permanent Résistance annoncée 5 ATM 5 ATM Prix français relevé le 23 novembre 2026 359,99 € 349,99 €

L’écart annoncé de 29,5 g mérite l’attention si vous gardez la montre la nuit ou préférez un accessoire discret. À l’inverse, certains utilisateurs recherchent une montre plus présente au poignet. Ce choix de confort ne se déduit pas d’une seule photo : essayez les deux formats si possible, notamment avec la manche que vous portez habituellement.

La lunette change surtout la manière de naviguer

Samsung confirme la commande rotative et le bouton personnalisable dans son annonce française de la gamme. La Classic offre ainsi une interaction physique avec les menus. Son intérêt dépend de votre manière d’utiliser la montre : parcourir régulièrement des informations n’est pas le même besoin que consulter brièvement l’heure et une notification.

Pour choisir, essayez une action répétitive : faire défiler une liste ou changer de vue. Si vous préférez tourner la lunette, cet élément peut justifier la Classic. Si vous utilisez presque toujours le tactile, le poids réduit et la surface d’affichage de la Watch8 peuvent compter davantage.

La petite différence de capacité de batterie ne permet pas de promettre une meilleure endurance réelle à la Classic. Samsung annonce les mêmes maxima dans les deux modes indiqués. La luminosité, les applications et les activités restent à considérer pour votre usage.

La Classic n’est pas forcément plus chère

Le relevé du 23 novembre 2026 chez Boulanger affiche la Watch8 44 mm à 359,99 € et la Classic noire à 349,99 €, neuves et vendues directement par l’enseigne. La Classic coûte donc ici 10 € de moins. Ces prix datés peuvent évoluer et ne représentent pas toutes les offres françaises.

À cet écart, la Watch8 demeure cohérente pour sa légèreté et son écran plus grand. La Classic se défend pour la navigation physique et son style. Vérifiez aussi le téléphone : la gamme nécessite Android 12 ou ultérieur, certaines fonctions dépendant d’un Samsung Galaxy. Aucun des deux modèles ne constitue un achat adapté à un iPhone.